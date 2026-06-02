Dzsudzsák Balázs számonkérte Kabát Pétert, aki ezt nem hagyta annyiban

Egy fotó miatt kérte számon Kabát Pétert Dzsudzsák Balázs. Az Újpest korábbi labdarúgója több képet is megosztott a hétvégi Red Bull Four 2 Score eseményről, egy felvétel viszont állítólag kimaradt – ezt nehezményezte a DVSC csapatkapitánya.

Dzsudzsák Balázs egy meccs előtti masszázsképet hiányol Kabát Péter Instagram-bejegyzéséből Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Dzsudzsák Balázs Kabát Péternek üzent

Dzsudzsák Balázs és Kabát Péter többek között Szoboszlai Dominik ellen is pályára lépett a vasárnapi eseményen – ahová a Liverpool magyar válogatott középpályása a feleségével, Buzsik Borkával érkezett. A résztvevők láthatóan nagyon jól érezték magukat egymás társaságában, erről tanúskodnak az Újpest egykori támadója által megosztott képek is.

Köszönjük Red Bull Four 2 Score! Hatalmas élmény volt

– fogalmazott Kabát Péter az Instagram-bejegyzésében, amely alatt Dzsudzsák Balázs is megjelent.

Nem adom, Tesó... a meccs előtti masszázsképet miért nem tetted be a mappába

– kérte számon viccesen Kabátot a DVSC csapatkapitánya, aki az eseményen szerződése meghosszabbításáról is beszélt.

Ha nem is hivatalosan, de megerősítem, hogy folytatom. Már csak a formalitás hiányzik, hogy a Debrecennel aláírjuk a szerződést, úgyhogy izgatottan várom a következő szezont

– mondta Dzsudzsák.

Ami pedig azt a bizonyos meccs előtti masszázsképet illeti, az már nincs meg.

Már kivan törölve

– jelentette be sokak szomorúságára Kabát Péter.