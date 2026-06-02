Súlyosan megsérült egy postás Óbudán, kiszökött kutya támadta meg

Szörnyűség történt Óbudán, ugyanis a nyitva hagyott kapun kiszökött egy kutya, majd megtámadta a postást, aki súlyos sérüléseket szenvedett, mentőt kellett riasztani a helyszínre – írja a Tények.
A postást a kezén és a lábán harapta meg a kutya, aminek a gazdái nem vették észre, hogy nyitva maradt a kapu, de vállalják a felelősséget és szeretnék felvenni a kapcsolatot az eb által megtámadott férfivel. A rendőrség büntetőeljárást indított.
