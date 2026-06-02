Hugh Hefner exe leleplezte a Playboy-villa sötét titkait

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 19:15
Holly Madison kitálalt a Playboy-mogul egykori otthonának sötét titkairól. Hugh Hefner exe szerint a Playboy-villa sokszor ijesztő volt számára.
A Playboy-villa évtizedeken át a fényűzés, a szabadság és a csillogó hollywoodi élet szimbóluma volt. A falak mögött azonban nem minden volt olyan tökéletes, mint amilyennek kívülről látszott. Holly Madison, Hugh Hefner egykori barátnője és a népszerű valóságshow-sztár most ismét őszintén megnyílt arról, milyen volt a legendás Playboy-villában élni.

Hugh Hefner egykori barátnője kitálalt a Playboy-villa sötét titkairól (Fotó: DeeCee Carter/MediaPunch/Northfoto)
  • Holly Madison 2001-2008 között volt a nála 50 évvel idősebb Hugh Hefner barátnője.
  • Ezalatt az idő alatt pedig végig a Playboy-villában lakott.
  • Az egykori valóságshow-sztár most őszintén megnyílt a villa sötét titkairól.

Holly Madison mindössze 21 éves volt, amikor beköltözött a Playboy-villába, és kapcsolatba került a nála több mint ötven évvel idősebb Hugh Hefnerrel. A fiatal nő akkoriban úgy gondolta, hogy a villa egyfajta biztonságos menedéket jelenthet számára a szórakoztatóipar kiszámíthatatlan világában. De hamar rájött, hogy ez egyáltalán nem így van. Holly Madison szerint a Playboy-villa falai között olyan légkör uralkodott, amelyet kívülállóként nehéz lett volna megérteni. A házban élők között gyakran alakult ki rivalizálás, és sokan csak a saját érdekeiket tartották szem előtt. Az egykori valóságshow-sztár úgy fogalmazott, hogy itt tanulta meg igazán, milyen gyorsan képesek az emberek egymás ellen fordulni, amikor hírnévről, pénzről vagy különleges lehetőségekről van szó.

Holly Madison a The Girls Next Door című valóságshow-val vált híressé (Fotó: Piovanotto Marco/ABACA/Northfoto)

A hírnév árnyoldala

Holly Madison neve a 2000-es évek közepén vált világszerte ismertté a The Girls Next Door című valóságshow révén, amely Hugh Hefner és barátnőinek mindennapjait mutatta be. A műsor hatalmas népszerűséget hozott a szereplők számára, az egykori valóságshow-sztár szerint azonban a siker anyagi szempontból korántsem volt olyan jelentős, mint azt sokan feltételezték. Elmondása alapján a szereplők nem részesültek jogdíjakból a sorozat ismétlései után, sőt az első évad forgatásáért egyáltalán nem is kaptak fizetést. Ráadásul sokan azt feltételezték róla, hogy kizárólag a pénz vagy a fényűző életmód miatt került kapcsolatba Hugh Hefnerrel. Ő azonban azt állítja, hogy nem a vagyon vonzotta, hanem maga a Playboy-alapító személyisége, valamint az a különleges világ, amely körülvette. Érdekelte a szórakoztatóipar működése, és kíváncsi volt arra, milyen lehetőségeket kínálhat számára ez a fajta életforma. Az egykori valóságshow-sztár úgy érzi, hogy múltja miatt a mai napig számos előítélettel kell megküzdenie.

Holly Madison teljesen új életet kezdett a Hugh Hefnerrel való szakítása óta (Fotó: Dee Cee Carter/Northfoto)

Holly Madison új életet kezdett

Hugh Hefner exe azonban ma már teljesen megváltozott, Holly Madison kétgyermekes édesanyaként egészen másként tekint azokra az évekre, amelyeket a Playboy-villában töltött. Azt mondja, sikerült békét kötnie a múltjával, ugyanakkor bizonyos témákról már nem szeret olyan részletesen beszélni, mint korábban. Gyermekei ugyanis egyre idősebbek, és fontos számára, hogy megóvja őket a felesleges nyilvánosságtól. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
