Hugh Hefner exe leleplezte a Playboy-villa sötét titkait

A Playboy-villa évtizedeken át a fényűzés, a szabadság és a csillogó hollywoodi élet szimbóluma volt. A falak mögött azonban nem minden volt olyan tökéletes, mint amilyennek kívülről látszott. Holly Madison, Hugh Hefner egykori barátnője és a népszerű valóságshow-sztár most ismét őszintén megnyílt arról, milyen volt a legendás Playboy-villában élni.

Hugh Hefner egykori barátnője kitálalt a Playboy-villa sötét titkairól (Fotó: DeeCee Carter/MediaPunch/Northfoto)

Ezalatt az idő alatt pedig végig a Playboy-villában lakott.

Holly Madison mindössze 21 éves volt, amikor beköltözött a Playboy-villába, és kapcsolatba került a nála több mint ötven évvel idősebb Hugh Hefnerrel. A fiatal nő akkoriban úgy gondolta, hogy a villa egyfajta biztonságos menedéket jelenthet számára a szórakoztatóipar kiszámíthatatlan világában. De hamar rájött, hogy ez egyáltalán nem így van. Holly Madison szerint a Playboy-villa falai között olyan légkör uralkodott, amelyet kívülállóként nehéz lett volna megérteni. A házban élők között gyakran alakult ki rivalizálás, és sokan csak a saját érdekeiket tartották szem előtt. Az egykori valóságshow-sztár úgy fogalmazott, hogy itt tanulta meg igazán, milyen gyorsan képesek az emberek egymás ellen fordulni, amikor hírnévről, pénzről vagy különleges lehetőségekről van szó.

Holly Madison a The Girls Next Door című valóságshow-val vált híressé (Fotó: Piovanotto Marco/ABACA/Northfoto)

A hírnév árnyoldala

Holly Madison neve a 2000-es évek közepén vált világszerte ismertté a The Girls Next Door című valóságshow révén, amely Hugh Hefner és barátnőinek mindennapjait mutatta be. A műsor hatalmas népszerűséget hozott a szereplők számára, az egykori valóságshow-sztár szerint azonban a siker anyagi szempontból korántsem volt olyan jelentős, mint azt sokan feltételezték. Elmondása alapján a szereplők nem részesültek jogdíjakból a sorozat ismétlései után, sőt az első évad forgatásáért egyáltalán nem is kaptak fizetést. Ráadásul sokan azt feltételezték róla, hogy kizárólag a pénz vagy a fényűző életmód miatt került kapcsolatba Hugh Hefnerrel. Ő azonban azt állítja, hogy nem a vagyon vonzotta, hanem maga a Playboy-alapító személyisége, valamint az a különleges világ, amely körülvette. Érdekelte a szórakoztatóipar működése, és kíváncsi volt arra, milyen lehetőségeket kínálhat számára ez a fajta életforma. Az egykori valóságshow-sztár úgy érzi, hogy múltja miatt a mai napig számos előítélettel kell megküzdenie.