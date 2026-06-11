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Itt a vége! Szakított a TV2 álompárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors A Kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 13:00
jegyespárszakítás
Inge és Lóri azt gondolták, ha a TV2 valóságshow-ját túlélte a kapcsolatuk, akkor már nincs olyan, ami szétszakíthatná szerelmüket. A Kísértés jegyespárja már a babaprojekten is dolgozott, így most derült égből villámcsapásként ért mindenkit a hír: végleg szakítottak egymással.
D.G.
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A TV2 sikerműsorának első évadában jegyespárként szerepelt Inge és Lóri. A szerelmesek nagyon magabiztosan vágtak bele A Kísértés kalandjába Thaiföldön, és bár néha az ő kapcsolatuk alatt is rezgett a léc, végül megerősödve, kéz a kézben hagyták el a szigetet. De most kiderült, hogy szakítottak egymással, amit lapunknak Lóri meg is erősített. 

A TV2 Kísértés műsorában ismerte meg az ország Ingét és Lórit.
Kísértés Inge és Lóri bár a műsorból kéz a kézben távoztak, most szakítottak (Fotó TV2)

Eltűntek a közös fotók Kísértés Inge és Lóri profiljáról

Inge és Lóri anno kalandvágyból vágtak bele a TV2 kísérleti műsorába, egyfajta leány- és legénybúcsúnak fogták fel. A Kísértés jegyespárja végül együtt maradt, de amikor visszanézték a műsort, hajszálon múlt, hogy nem szakítottak egymással. 

Visszanézni nagyon kemény volt, most bevallom, nekünk a látottak miatt hajszálon múlt a kapcsolatunk. Szörnyű volt látni, szerintem mindketten csalódást okoztunk egymásnak. De szerencsére erős a kapcsolatunk, a végén leültünk és normális ember módjára meg tudtuk beszélni! Normális, kis nyugdíjas életet élünk, ahogy Lóri azt szokta mondani, a hülyegyereket már nem engedi szabadjára. Majd lesz esküvő is, de az a helyzet, hogy az már csak a szerencsén múlik, hogy mikor fogan meg a gyerek, de reméljük minél hamarabb!

- mesélte tavaly Inge, aki azt is elárulta, hogy Kecskeméten telepedtek le együtt. 

Tavaly olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy megcsalás miatt áll a bál a jegyesek, Ispanovity Lóránt és Hartman Ingebold közt, de azt akkor mindketten cáfolták, sőt, úgy tűnt, boldogabbak, mint valaha. A rajongóknak azonban feltűnt a napokban, hogy eltűntek a közös fotók a közösségi oldalaikról. Ami ugye a sztárvilágban mindig az első jele annak, ha egy páros külön utakon folytatja. Kíváncsiak voltunk, vajon igaz-e a pletyka, ezért felhívtuk Lórit, aki határozottan igennel válaszolt. Azt ígérte olvasóinknak, hogy később elmeséli, mi vezetett odáig, hogy Ingével felbontották eljegyzésüket és örökre búcsút intettek egymásnak.

@i.lorant Úgy néz ki Inge nem tud ellennálni a kísértésnek. 😔 @TV2 hivatalos @A Kísértés #kísértés #akisertes #tv2 #tv2play #temptationisland #nekedbelegyen #foryoupage ♬ origineel geluid - Lorant Ispanovity

 

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