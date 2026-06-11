Itt a vége! Szakított a TV2 álompárja

A TV2 sikerműsorának első évadában jegyespárként szerepelt Inge és Lóri. A szerelmesek nagyon magabiztosan vágtak bele A Kísértés kalandjába Thaiföldön, és bár néha az ő kapcsolatuk alatt is rezgett a léc, végül megerősödve, kéz a kézben hagyták el a szigetet. De most kiderült, hogy szakítottak egymással, amit lapunknak Lóri meg is erősített.

Kísértés Inge és Lóri bár a műsorból kéz a kézben távoztak, most szakítottak (Fotó TV2)

Eltűntek a közös fotók Kísértés Inge és Lóri profiljáról

Inge és Lóri anno kalandvágyból vágtak bele a TV2 kísérleti műsorába, egyfajta leány- és legénybúcsúnak fogták fel. A Kísértés jegyespárja végül együtt maradt, de amikor visszanézték a műsort, hajszálon múlt, hogy nem szakítottak egymással.

Visszanézni nagyon kemény volt, most bevallom, nekünk a látottak miatt hajszálon múlt a kapcsolatunk. Szörnyű volt látni, szerintem mindketten csalódást okoztunk egymásnak. De szerencsére erős a kapcsolatunk, a végén leültünk és normális ember módjára meg tudtuk beszélni! Normális, kis nyugdíjas életet élünk, ahogy Lóri azt szokta mondani, a hülyegyereket már nem engedi szabadjára. Majd lesz esküvő is, de az a helyzet, hogy az már csak a szerencsén múlik, hogy mikor fogan meg a gyerek, de reméljük minél hamarabb!

- mesélte tavaly Inge, aki azt is elárulta, hogy Kecskeméten telepedtek le együtt.

Tavaly olyan pletyka is szárnyra kapott, hogy megcsalás miatt áll a bál a jegyesek, Ispanovity Lóránt és Hartman Ingebold közt, de azt akkor mindketten cáfolták, sőt, úgy tűnt, boldogabbak, mint valaha. A rajongóknak azonban feltűnt a napokban, hogy eltűntek a közös fotók a közösségi oldalaikról. Ami ugye a sztárvilágban mindig az első jele annak, ha egy páros külön utakon folytatja. Kíváncsiak voltunk, vajon igaz-e a pletyka, ezért felhívtuk Lórit, aki határozottan igennel válaszolt. Azt ígérte olvasóinknak, hogy később elmeséli, mi vezetett odáig, hogy Ingével felbontották eljegyzésüket és örökre búcsút intettek egymásnak.