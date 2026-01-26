"Egy igazi kis patkány volt" – Legjobb barátja kifakadt Aurelióról: semmit nem tartott magában

Január 26-án, vagyis ma elindul a TV2 vadonatúj, saját fejlesztésű reality-je a bajai valóságshow-hős szereplesésével. Az Eskü, megváltozom! műsorban Aurelio hol vicces, hol szürreális vagy épp drámai feladatokat kap családjától és barátaitól, akik ki is beszélik a sztárapukát, elárulva hibáit, gyengeségeit bízva abban, hogy tényleg megváltozik.

Aurelio párja, édesanyja és legjobb barátja is szerepelnek a TV2 új reality-jében (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Ilyen volt Caversaccio Aurelio Onorato gyermekkorában

A TV2 új műsorának mától látható epizódjaiban a bajai fenegyerek próbálja bebizonyítani, új életet kezdett, és készen áll arra, hogy maga mögött hagyja zűrös múltját. A műsorban a nézők végig követhetik Aurelio személyiségfejlődését, a feladatoknak köszönhetően halad előre egy olyan úton, amely során szép lassan rádöbben, hogy életének mely területén kell még változtatnia, a forgatás közben néha össze is omlott. Közben sok mindent megtudhatnak a nézők a főszereplőről, akiről barátai néha lerántják a keresztvizet.

"Zsivány gyerek volt, meg irigy, nagyon önző, mindig a középpontban akart lenni" – mondja az Eskü, megváltozom! első adásban Dani, a legrégebbi barát, amihez Kísértés Lóri - akivel egy időben együtt is éltek - hozzáteszi:

Egy igazi kis patkány volt! Képes volt arra, hogy engem bármire rávegyen, ennek a levét én rengetegszer megittam! Mindig is nagyon hangos volt, ordibált, kiskakasnak hívtuk, mert mindig kukorékolt, mint egy kakas!

Nótár Mary, akivel Aurelio a Nagy Duett döntőjéig menetelt, a mostani műsorban is fontos szerepet kapott. Az énekesnő arról is kérdezgeti a sztárapuka négy legjobb barátját, mit lehet még tudni a kis Aurélióról.

"A legtöbbet az édesapja nevelte rajta, egy igazi apakép volt neki. Rengeteget beszéltünk arról, mi lenne, ha látná az apukája, amit elértünk, ami történt, mindig szerette volna, ha büszke lenne rá!" - válaszolta a legrégebbi cimbora.

Apukája mindig egy komolyabb üzleti érzékkel rendelkező fiút szeretett volna, ezt ugye Aurelio nem adta meg, attól függetlenül, hogy mindenhová elment egy hebrencs hülyegyerek volt.

Hogy még milyen történetek derülnek ki főhősünkről, azt mától hétköznap esténként a Nagy Ő után követhetik végig a nézők a TV2-n!