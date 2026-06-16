Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés: ekkor folytatódik a TV2 sikerműsora

Könnyes szemek, boldog mosolyok és megható családi ölelések – ezek a pillanatok hétről hétre az Újratervezés védjegyévé váltak. A TV2 lakásfelújító műsora az elmúlt hetekben nemcsak a szereplők életét változtatta meg, hanem a nézők szívét is megérintette, akik minden bizonnyal ugyanolyan meghatottsággal követték az eseményeket, mint amilyennel a családok átvették megújult otthonaikat.
Ezúttal három család történetét ismerhették meg a műsor rajongói, az ő életkörülményeiket változtatta meg az Újratervezés csapata. Eddig 175 epizódon keresztül követhették nyomon a nézők a profi tervezők és kivitelezők elképesztő munkáját, összesen 35 családnak segített a TV2.
A május 25-től Stohl Andrással, Szabó András Csutival, valamint az újonnan érkező Gelencsér Tímeával 3 héten keresztül követhették nyomon a nézők a műsorban szereplő családok otthonainak átalakulását. A műsor népszerűsége töretlen, mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) idősávja legnézettebb műsora volt szezonátlagban. A teljes lakosság körében közel negyedmilliós nézőszámmal futott, átlagosan 14,7%-os lineáris nézői részesedést ért el. A fő kereskedelmi korcsoporton belül különösen a harmincas nők körében volt népszerű az Újratervezés, hiszen ebben a célcsoportban átlagosan 15,7% volt az évad közönségaránya.
A bemutatott történetek a nézőkre is hatottak, hiszen számos emlékezetes pillanatot kínáltak. Például a legutóbbi héten a pilisszentléleki fiatalok szerelme, amely a produkció segítségével Párizsban teljesült be. Vagy a tatárszentgyörgyi nagymama és három kislány unokája, akik olyan szintű szimpátiát váltottak ki a nézőkből, hogy azóta többen felkeresték őket, és támogatásukról biztosították a családot. Az egyik legszebb példa az összefogásra pedig annak az örkényi asszonynak a története, aki vak fiát és elhunyt lánya két kislányát egyedül neveli. Az Újratervezés csapata nemcsak felújította otthonukat, hanem eközben a helyi és a környékbeli emberek összefogtak a családért, és a lakásra sok éve felhalmozódott tartozásukat közösen kifizették. Különösen emlékezetes volt a tavaly decemberben vetített bácsalmási család története, akik nem sokkal karácsony előtt költözhettek be megújult otthonukba. A jótékonysági akció Molnár Viktor kezdeményezésére indult el, akihez csatlakoztak a Kincsvadászok, az Újratervezés és a TV2 sztárjai is.
Missziónak tekinti a TV2 Csoport az Újratervezést. Hosszú évek óta része a TV2 műsorpalettájának és a jövőben is tervezünk a sikeres doku-reality folytatásával
– mondta Fischer Gábor, a TV2 programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
Az eddigi sikerek után tehát a műsor ősszel folytatódik, hogy még több családnak segíthessen álmaik megvalósulásában.
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