Fellebbeznek a kisfiút felrúgó karateedző ügyében

Fellebbezést jelentett be a Szolnoki Járási Ügyészség súlyosításért az első fokú ítélettel szemben a hétéves gyermeket bántalmazó karateedző büntetőügyében.
A Szolnoki Járási Ügyészség 2024. szeptember 30-án emelt vádat az akkor 56 éves nagykátai vádlottal szemben. A vádirat és az első fokú bíróság által megállapított tényállás szerint a történtek idején mindössze hétéves sértett 2024. július 8-a és 12-e között egy gyermektáborban vett részt, melynek vezetője a karate sportedzői végzettséggel rendelkező vádlott volt.
A táborozók 2024. július 11-én délelőtt a Szolnoki Kalandparkba mentek, ahol a kisfiú - miután a kalandparkban dolgozó személyzet a sisakot és a védőruházatot ráadta - egy gyermektársával összeveszett, majd leült és sírni kezdett.
A vádlott ekkor odament hozzá és rászólt, hogy hagyja abba sírást, majd, amikor a kisfiú ennek nem tett eleget, a férfi a hóna alá nyúlt és felállította, majd a közelben lévő futópálya közepére kísérte, azért, hogy megfenyítse. Ennek során a küzdősportban jártas férfi megfogta a kisfiú vállát és a föld felé tolta, majd a lábait nagy erővel hátulról kirúgta. A kisfiú a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy húsz centiméterre a rekortán futópályába ütötte.
A sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetősége annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülése keletkezzen.
A járási ügyészség a vádiratában, - a térfigyelő-kamera által is rögzített - bántalmazás kapcsán védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg a vádlottat, és végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta.
Az első fokon eljáró Szolnoki Járásbíróság a vádirattól eltérően a kiskorú veszélyeztetése kapcsán nem, csak a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete vonatkozásában mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság első fokon 1 év – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte a férfit, valamint 5 év időtartamra eltiltotta mindennemű karate tevékenységtől - mint foglalkozástól -, különösen a karate oktatásától, edzésektől, bemutatóktól és versenyzéstől.
Az ítélettel szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be a vádlott terhére súlyosításért, a vádirati jogi minősítéssel egyező elítélés végett, valamint ehhez igazodóan végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabása érdekében - írják az ügyészség honlapján.
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