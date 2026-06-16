Fellebbeznek a kisfiút felrúgó karateedző ügyében

Fellebbezést jelentett be a Szolnoki Járási Ügyészség súlyosításért az első fokú ítélettel szemben a hétéves gyermeket bántalmazó karateedző büntetőügyében.

Súlyosabb büntetést kaphat a karateedző, aki felrúgott egy akkor hétéves kisfiút / Fotó: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

Súlyosításért fellebbez az ügyészség a karateedző ügyében

A Szolnoki Járási Ügyészség 2024. szeptember 30-án emelt vádat az akkor 56 éves nagykátai vádlottal szemben. A vádirat és az első fokú bíróság által megállapított tényállás szerint a történtek idején mindössze hétéves sértett 2024. július 8-a és 12-e között egy gyermektáborban vett részt, melynek vezetője a karate sportedzői végzettséggel rendelkező vádlott volt.

A táborozók 2024. július 11-én délelőtt a Szolnoki Kalandparkba mentek, ahol a kisfiú - miután a kalandparkban dolgozó személyzet a sisakot és a védőruházatot ráadta - egy gyermektársával összeveszett, majd leült és sírni kezdett.

A vádlott ekkor odament hozzá és rászólt, hogy hagyja abba sírást, majd, amikor a kisfiú ennek nem tett eleget, a férfi a hóna alá nyúlt és felállította, majd a közelben lévő futópálya közepére kísérte, azért, hogy megfenyítse. Ennek során a küzdősportban jártas férfi megfogta a kisfiú vállát és a föld felé tolta, majd a lábait nagy erővel hátulról kirúgta. A kisfiú a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy húsz centiméterre a rekortán futópályába ütötte.

A sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetősége annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülése keletkezzen.

A járási ügyészség a vádiratában, - a térfigyelő-kamera által is rögzített - bántalmazás kapcsán védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolta meg a vádlottat, és végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta.

Az első fokon eljáró Szolnoki Járásbíróság a vádirattól eltérően a kiskorú veszélyeztetése kapcsán nem, csak a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete vonatkozásában mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság első fokon 1 év – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte a férfit, valamint 5 év időtartamra eltiltotta mindennemű karate tevékenységtől - mint foglalkozástól -, különösen a karate oktatásától, edzésektől, bemutatóktól és versenyzéstől.