Nincsenek szavak: nem sokkal a születésnapja után elhunyt az ország kedvenc színésznője

Egy nappal a 35. születésnapja után, szívroham következtében elhunyt a népszerű török színésznő, Ece Irtem, aki többek közt a nálunk is közkedvelt Megtört szívek című sorozatban is játszott. A hírek szerint a sztárra a születésnapja után egy nappal találtak rá holtan az otthonában.

Elhunyt a népszerű, török színésznő / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Szívroham következtében elhunyt a közkedvelt színésznő

Ügyfelem, Ece Irtem ma 12 óra körül elhunyt. Az incidens az otthonában történt, ahol az édesanyjával tartózkodott. Az elsődleges eredmények alapján úgy véljük, hogy szívroham következtében vesztette életét. A nyomozás jelenleg folyamatban van. A végleges eredményt a boncolási jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatala után tisztázzuk

- jelentette be a színésznő ügyvédje, mialatt cáfolta azt a pletykát, hogy a sztár öngyilkosságot követett volna el. Mindeközben a rajongók megrendülten tisztelegnek Ece Irtem emléke előtt a közösségi médiában - írja a Daily Star.