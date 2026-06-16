Nincsenek szavak: nem sokkal a születésnapja után elhunyt az ország kedvenc színésznője

Egy nappal a 35. születésnapja után, szívroham következtében elhunyt a népszerű török színésznő, Ece Irtem, aki többek közt a nálunk is közkedvelt Megtört szívek című sorozatban is játszott. A hírek szerint a sztárra a születésnapja után egy nappal találtak rá holtan az otthonában.
Ügyfelem, Ece Irtem ma 12 óra körül elhunyt. Az incidens az otthonában történt, ahol az édesanyjával tartózkodott. Az elsődleges eredmények alapján úgy véljük, hogy szívroham következtében vesztette életét. A nyomozás jelenleg folyamatban van. A végleges eredményt a boncolási jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatala után tisztázzuk
- jelentette be a színésznő ügyvédje, mialatt cáfolta azt a pletykát, hogy a sztár öngyilkosságot követett volna el. Mindeközben a rajongók megrendülten tisztelegnek Ece Irtem emléke előtt a közösségi médiában - írja a Daily Star.
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