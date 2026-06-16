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Nincsenek szavak: nem sokkal a születésnapja után elhunyt az ország kedvenc színésznője

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 15:10
gyászelhunytszínésznő
A sztárra az otthonában találtak rá holtan.
Bors
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Egy nappal a 35. születésnapja után, szívroham következtében elhunyt a népszerű török színésznő, Ece Irtem, aki többek közt a nálunk is közkedvelt Megtört szívek című sorozatban is játszott. A hírek szerint a sztárra a születésnapja után egy nappal találtak rá holtan az otthonában.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Elhunyt a népszerű, török színésznő / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Szívroham következtében elhunyt a közkedvelt színésznő

Ügyfelem, Ece Irtem ma 12 óra körül elhunyt. Az incidens az otthonában történt, ahol az édesanyjával tartózkodott. Az elsődleges eredmények alapján úgy véljük, hogy szívroham következtében vesztette életét. A nyomozás jelenleg folyamatban van. A végleges eredményt a boncolási jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatala után tisztázzuk

- jelentette be a színésznő ügyvédje, mialatt cáfolta azt a pletykát, hogy a sztár öngyilkosságot követett volna el. Mindeközben a rajongók megrendülten tisztelegnek Ece Irtem emléke előtt a közösségi médiában - írja a Daily Star.

Van segítség! 

A segítségkérés nem gyengeség, hanem az első lépés a megoldás felé. Sürgős vagy veszélyhelyzet esetén hívja a 112-es segélyhívó számot!

 

 

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