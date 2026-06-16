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Nagy mozi kvíz: ikonikus filmcímek, amiket csak egy fekete öves filmrajongó tud folytatni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mozi filmek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 15:00
filmes kvízekretro kvízek
Mennyire emlékszel a legendás mozifilmek címeire? Töltsd ki a legújabb filmes kvízünket, és derítsd ki, valódi filmrajongó vagy-e! De vigyázz, mert csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni! Vajon te köztük vagy? Bizonyítsd be, hogy igen!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Neked vajon sikerül felismerned minden idők legikonikusabb mozifilmjeinek címeit? Vigyázz, mert pár rímelő szóval vagy apró részlettel könnyen megtréfálhatunk! Ha bizonyítanád tudásodat a filmipar legjobbjairól, ezzel a kvízzel megteheted!

Egy nő a kvízben popcornt eszik a moziban.
Csak egy igazi filmguru tudja minden kvízkérdésre a választ!
Fotó: Drazen Zigic / shutterstock
  • A legnagyobb mozifilmek emlékezetes címeket kaptak a magyar fordítások által.
  • A filmkvízzel kiderítheted, te hányra emlékszel még.
  • Csak a legnagyobb filmfanok tudják hibátlanul minden kérdésre a választ.

Nagy mozi kvíz: folytasd a legendás filmek címeit!

Ma már bármikor benyomhatod valamelyik streaming szolgáltatót, hogy elindíts egy kasszasiker mozis alkotást. De észrevetted, hogy ezek az oldalak általában az eredeti, angol nyelvű címekkel dolgoznak? Pedig mi még frappáns fordításokkal ismertük meg a filmipar klasszikus alkotásait, és felejthetetlen szinkronhangokkal néztük végig történetüket. Emlékszel még rájuk?

Ha nosztalgiáznál egy kicsit, most itt a tökéletes lehetőség! Egy kőkemény retró filmes kvízben tesztelheted, hány ikonikus mozi címe ugrik be azonnal. De nem könnyítjük meg a dolgodat! Készültünk pár kreatív alternatívával is, amik könnyen félrevezethetnek Hollywood csillogó világában.

Készen állsz kideríteni, mekkora filmrajongónak számítasz? Egy igazi profin egyetlen kvízkérdés sem fog ki! Lássuk, te mekkora filmguru vagy!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Nincs kettő ... nélkül

Kattints a videóra, és ellenőrizd, hány ikonikus alkotást láttál a minden idők legjobb filmjei közül:

Tedd próbára emlékezetedet még több filmes kvíz segítségével:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu