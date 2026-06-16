Nagy mozi kvíz: ikonikus filmcímek, amiket csak egy fekete öves filmrajongó tud folytatni

Neked vajon sikerül felismerned minden idők legikonikusabb mozifilmjeinek címeit? Vigyázz, mert pár rímelő szóval vagy apró részlettel könnyen megtréfálhatunk! Ha bizonyítanád tudásodat a filmipar legjobbjairól, ezzel a kvízzel megteheted!

Csak egy igazi filmguru tudja minden kvízkérdésre a választ!

Fotó: Drazen Zigic / shutterstock

A legnagyobb mozifilmek emlékezetes címeket kaptak a magyar fordítások által.

A filmkvízzel kiderítheted, te hányra emlékszel még.

Csak a legnagyobb filmfanok tudják hibátlanul minden kérdésre a választ.

Nagy mozi kvíz: folytasd a legendás filmek címeit!

Ma már bármikor benyomhatod valamelyik streaming szolgáltatót, hogy elindíts egy kasszasiker mozis alkotást. De észrevetted, hogy ezek az oldalak általában az eredeti, angol nyelvű címekkel dolgoznak? Pedig mi még frappáns fordításokkal ismertük meg a filmipar klasszikus alkotásait, és felejthetetlen szinkronhangokkal néztük végig történetüket. Emlékszel még rájuk?

Ha nosztalgiáznál egy kicsit, most itt a tökéletes lehetőség! Egy kőkemény retró filmes kvízben tesztelheted, hány ikonikus mozi címe ugrik be azonnal. De nem könnyítjük meg a dolgodat! Készültünk pár kreatív alternatívával is, amik könnyen félrevezethetnek Hollywood csillogó világában.

Készen állsz kideríteni, mekkora filmrajongónak számítasz? Egy igazi profin egyetlen kvízkérdés sem fog ki! Lássuk, te mekkora filmguru vagy!