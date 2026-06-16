Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Jusztin névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Frey Tímea megmutatta elképesztően jóképű testvérét, teljesen megőrülnek érte a nők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors L.L. Junior
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 15:15
szerelemcsalád
Valósággal szárnyal a boldogságtól a népszerű álompár, akik a magánéletben és a fellépések során is elválaszthatatlanok egymástól. A gyönyörű Frey Timi most egy családi fotóval robbantotta fel az internetet, amelyen megmutatta elképesztően jóképű öccsét, akiről L.L. Junior szerelmének követői azonnal kijelentették, hogy akár az ikertestvére is lehetne.
Bors
A szerző cikkei

Valósággal szárnyal a boldogságtól a hazai sztárvilág egyik legnépszerűbb álompárja, akik nemcsak a magánéletben, de a színpadon is tökéletes összhangban vannak egymással. A gyönyörű Frey Timi és párja, L.L. Junior folyamatosan pörögnek, a rengeteg közös fellépés mellett pedig a rajongóknak is rendszeresen betekintést engednek a mindennapjaikba. A 21 éves táncosnő legutóbb egy rendkívül személyes családi titokról rántotta le a leplet, amikor megmutatta öccsét, a követők pedig azonnal elképedtek a látottakon.

Frey Timi anyukája mellett megmutatta a jóképű testvérét.
L.L. Junior párja, Frey Timi és édesanyja, hihetetlenül jól festenek együtt (Fotó: Instagram)

Frey Timi anyukájától örökölte szépségét

FreyTimi nem is olyan régen egy igazán különleges fotóval robbantotta fel az Instagramot, amikor megmutatta a gyönyörű édesanyját. Akkor egy közös szelfivel tarolták le az Instagramot, a rajongók pedig alig hitték el, hogy az anyukája akár a nővére is lehetne a fiatal táncosnőnek. Timi korábban Hajdú Péter műsorában mesélte el, hogy az édesanyja egyben a legjobb barátnője is, így magától értetődött, hogy annak idején neki újságolta el legelőször azt is, amikor közelebbi kapcsolatba került a népszerű rapperrel.

Frey Timi öccse elbűvölte a követőket 

Most azonban egy újabb családtag került a reflektorfénybe, Timi ugyanis az öccsét is megmutatta a követőinek. A reakciók alapján pedig egyértelmű, hogy a Frey családban valami egészen elképesztően jó géneket örökítettek át a szülők. A testvére olyan jóképű, hogy azt szinte lehetetlen lenne letagadni, a hasonlóság pedig egyszerűen döbbenetes közöttük.

A követők azonnal elárasztották a kommentszekciót dicséretekkel. Voltak, akik teljesen elvesztették a fejüket a fiatal srác láttán:

Nekem kell ez a fiú!

– írta az egyik lelkes rajongó, míg mások arról tanúskodtak a hozzászólásokban, hogy a két testvér annyira hasonlít egymásra, mintha csak ikrek lennének.

A látványos családi fotó után a rajongók körében azonnal elindultak a találgatások. Ekkora sármmal és ilyen családi háttérrel ugyanis nem lenne meglepő, ha a fiatal öcsike is hamarosan fejest ugrana a showbizniszbe. Akár a tánc, akár a zene világát választja, a Frey-génekkel és a megfelelő családi támogatással garantáltan nem lenne nehéz dolga a siker felé vezető úton. Kérdés, hogy L.L. Junior és Timi után újabb sztárral bővül-e a család, vagy a jóképű fiú inkább megmarad a civil életnél.

@freytimea gének eleg egyertelmuek🧑🏽‍🦱👩🏽‍🦱 #hungary #nekedbelegyen #bro #foryoupagе #fy @Marci ♬ SENTE O SOM DO TAPA - DJ Martins 011

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu