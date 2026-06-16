Frey Tímea megmutatta elképesztően jóképű testvérét, teljesen megőrülnek érte a nők

Valósággal szárnyal a boldogságtól a hazai sztárvilág egyik legnépszerűbb álompárja, akik nemcsak a magánéletben, de a színpadon is tökéletes összhangban vannak egymással. A gyönyörű Frey Timi és párja, L.L. Junior folyamatosan pörögnek, a rengeteg közös fellépés mellett pedig a rajongóknak is rendszeresen betekintést engednek a mindennapjaikba. A 21 éves táncosnő legutóbb egy rendkívül személyes családi titokról rántotta le a leplet, amikor megmutatta öccsét, a követők pedig azonnal elképedtek a látottakon.

L.L. Junior párja, Frey Timi és édesanyja, hihetetlenül jól festenek együtt (Fotó: Instagram)

Frey Timi anyukájától örökölte szépségét

FreyTimi nem is olyan régen egy igazán különleges fotóval robbantotta fel az Instagramot, amikor megmutatta a gyönyörű édesanyját. Akkor egy közös szelfivel tarolták le az Instagramot, a rajongók pedig alig hitték el, hogy az anyukája akár a nővére is lehetne a fiatal táncosnőnek. Timi korábban Hajdú Péter műsorában mesélte el, hogy az édesanyja egyben a legjobb barátnője is, így magától értetődött, hogy annak idején neki újságolta el legelőször azt is, amikor közelebbi kapcsolatba került a népszerű rapperrel.

Frey Timi öccse elbűvölte a követőket

Most azonban egy újabb családtag került a reflektorfénybe, Timi ugyanis az öccsét is megmutatta a követőinek. A reakciók alapján pedig egyértelmű, hogy a Frey családban valami egészen elképesztően jó géneket örökítettek át a szülők. A testvére olyan jóképű, hogy azt szinte lehetetlen lenne letagadni, a hasonlóság pedig egyszerűen döbbenetes közöttük.

A követők azonnal elárasztották a kommentszekciót dicséretekkel. Voltak, akik teljesen elvesztették a fejüket a fiatal srác láttán:

Nekem kell ez a fiú!

– írta az egyik lelkes rajongó, míg mások arról tanúskodtak a hozzászólásokban, hogy a két testvér annyira hasonlít egymásra, mintha csak ikrek lennének.

A látványos családi fotó után a rajongók körében azonnal elindultak a találgatások. Ekkora sármmal és ilyen családi háttérrel ugyanis nem lenne meglepő, ha a fiatal öcsike is hamarosan fejest ugrana a showbizniszbe. Akár a tánc, akár a zene világát választja, a Frey-génekkel és a megfelelő családi támogatással garantáltan nem lenne nehéz dolga a siker felé vezető úton. Kérdés, hogy L.L. Junior és Timi után újabb sztárral bővül-e a család, vagy a jóképű fiú inkább megmarad a civil életnél.