Viharral érkezik a hidegfront

Vasárnap napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomolyfelhők, és arrafelé helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helyen lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
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