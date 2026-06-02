Szulák Andrea is Halhatatlan lett

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 10:05
Ismét nyolc új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az újoncok között Szulák Andrea neve is szerepelt.

Ismét nyolc új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászthy Júlia és Rozsos István operaénekes, Kováts Tibor és Nagy Írisz táncművész részesült. Szulák Andrea megható Facebook-bejegyzésben köszönte meg a megtiszteltetést.

Szulák Andrea
Fotó: Gáll Regina / Bors

Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy a Halhatatlanok Társulatának tagjává lettem!! Mindenkinek köszönöm a drukkolást, a szavazást, a szeretetet! Ennél nagyobb szakmai és közönség sikert nem tudok elképzelni! Továbbra is alázattal és hűen kívánom szolgálni a hivatásomat, megbecsülve minden színpadon eltöltött pillanatot! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!


- írta a színésznő.

Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Ahogy minden évben, most is a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadóművészek, akik tehetségükkel, a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek - írja az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
