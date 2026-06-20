Szinetár Dóra gyermeke csak 15 év után jelent meg a nyilvánosság előtt, nincs ezzel egyedül

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra lánya, Bereczki Zorka tavaly decemberben 18 éves lett, ám nagyjából 15 éve nem állt nyilvánosság elé. Most azonban úgy tűnik, megtört a jég, és végre elkísérte édesanyját egy olyan sajtóeseményre, amin nagyon szeretett volna részt venni - a fotót itt megnézheted! Ez persze teljesen a fiatal lány saját döntése volt, amiről Dóri elmondása szerint rengeteget beszélgettek előzetesen. A sztárvilágban cseppet sem egyedi eset az övék, számos sztárszülő óvta gyerekeit a fotósoktól hosszú éveken át.

Szinetár Dóra Bereczki Zoltánnal közös lánya, Zorka 18 évesen állt először kamerák elé (Fotó: Máté Krisztián)

A sztárvilágban talán az egyik legismertebb és legextrémebb példa a gyerekek nyilvánosságtól való védelmére nem más, mint a popkirály Michael Jackson, aki éveken át csak maszkban vitte Paris Jacksont és Prince Jacksont nyilvános helyekre, hogy óriási, és olykor igencsak őrült rajongótábora ne ismerhesse fel őket. Így ők is felnőttként, csak saját döntésükből álltak a kamerák elé.

Pokorny Lia is Szinetár Dóra elvével ért egyet

Akárcsak kolléganője, Pokorny Lia is egy színésztársával kötötte össze az életét, akivel egy közös gyermekük született, majd elváltak. A szakításkor, ahogy Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán, úgy Pokorny Lia és Csányi Sándor is megállapodtak abban, hogy gyermeküket nem mutogatják a nyilvánosság előtt, amíg nagykorú nem lesz. Csányi Mihály azonban immár 22 éves, ráadásul a zenei pályán találta meg önmagát, így ma már gyakran láthatjuk nyilvánosság előtt, de tény hogy 19 éves koráig erre nem igazán volt példa.

Pokorny Lia fia, Csányi Misi 19 évesen adott életében először interjút, addig óvták a nyilvánosságtól (Fotó: Bors)

Árpa Attila és Tomán Szabina utólag változtattak

Az egykori sztárpárnak egy közös gyermeke van, Árpa Amira Johanna, akit kiskamaszkoráig szülei gyakran megmutattak, sőt nyilvános eseményekre is magukkal vittek, de valami megváltozott. Amira ma már nem gyerek, 20 éves és komoly párkapcsolatban él, így könnyen lehet, hogy szülei az ő kérésére nem mutogatják többé a közös fotóikat. Persze bizonyára mindketten nagyon büszkék rá, ám a social mediában eluralkodó rosszindulat miatt valószínűleg mindannyian jobbnak látták változtatni ezen a döntésen.