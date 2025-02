,,Akkor még örültem a jelmezbálnak" - gyerekkori képen a csodás Pokorny Lia

A híres színésznő, akit a Beugróból és a Nyugati nyaralásból is közismert színésznő, rendkívüli fotót osztott meg követőivel.

Pokorny Lia tehetsége a múltból származhat Fotó: Bors

Még a mai ismert digitális kultúránk előtt is volt élet bizony, és egyre többen osztják meg képeiket azokból az időkből, amikor még polaroid fotók hódítottak a világon és sokkal kevésbé beállított fotón sikerült megörökíteni az élet pillanatait.

Egyre több híresség veszi elő az otthon porosodó fényképalbumot és kezdi el kiposztolni a mai világhálóra.

Radics Gigi is nem rég osztott meg magáról gyermekkori képet, és a közelmúltban Pokorny Liáról is láthattunk fiatalkori fotót, ahol még azt is megosztotta, mivel nem volt elégedett magával kapcsolatban.

Most azonban még inkább visszatekintünk az időben és a híres színésznő kislánykorába tekinthetünk be.

Akkor még örültem a jelmezbálnak! Mondjuk elég behatárolt volt a szerepköröm, ma már előfordul, hogy magasabb nálam a partnerem!

- ezeket a sorokat írta a képe alá, ami egy jelmezbálon készült.

Lia már ekkor is kimagasló tehetség volt

- írta az egyik kommentelő, és mindenki hasonlóképp vélekedett az aranyos fényképről, más valaki aranyosnak nevezte a művésznőt.

A rendkívül szívmelengető fotót itt lehet megtekinteni.