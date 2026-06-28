Szarvas Andi az anyaság nehézségeiről vallott: "Türelmetlen voltam a férjemmel is, a gyerekkel is néha"

Bár a külső szemlélők számára úgy tűnhetett, hogy a gyönyörű modellről pillanatok alatt „leperegtek” a terhesség alatt felszedett kilók, Szarvas Andi belül egészen másként élte meg ezt az időszakot. Ma már sajnálja, hogy a kötelező pihenés helyett az edzőterembe rohant, és görcsösen a külsejére fókuszált.

A Miss World Hungary győztese, Szarvas Andi gyermeke megszületése után hamar visszanyerte alakját (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szarvas Andi kislánya születése után máshogy csinálná...

Az egykori szépségkirálynő elárulta, hogy ha jön a második baba, már egészen másképp fogja csinálni, mert a nagy hajtásban pont a legszebb pillanatokról maradt le.

Hát igen, sokat is tettem érte, mert azért elég hamar oda kezdtem figyelni, amit szintén bánok, mert szinte két-három hónaposan nem azon kéne kattognom, hogy menjek mozogni, meg mit egyek, meg hogyan, hanem meg kell élni ezeket a pillanatokat, és majd ráérek mozogni, meg nem tudom. Ez is egy kicsit elvitte a fókuszomat néha, úgyhogy többet foglalkoztam a testemmel, mint kellett volna. De én alapból ilyen vagyok, meg ez az életem igazából. Úgyhogy bánom is, meg nem is…

Szarvas Andi férje mindenben támogatja feleségét (Fotó: Szarvas Andi)

A kimerültségtől a családon csattant az ostor

Andi nyolc éve rendkívül tudatosan él, ám egy kisgyermek mellett a szigorú diéta és a hajnali edzések bevezették a mindennapjaiba a folyamatos fáradtságot. A kalóriamegvonás és a kialvatlanság pedig a családi békére is rányomta a bélyegét. A modell nem rejti véka alá, hogy a feszültség sokszor otthon robbant ki.

Türelmetlen voltam a férjemmel is, a gyerekkel is néha. Jó, ha kajálok, akkor is tudok türelmetlen lenni, mert azért egész nap nagyon fárasztó tud lenni. De pont mondtam az edzőmnek, mert mondta, hogy ezt egyem, azt egyem. »Mondom, figyelj csak, mondom, ha gyereked van, ez nem így megy, hogy ezt edd, azt edd, mert már néha azt érzed, hogy csak az segít, ha benyomsz öt darab csokit, mert más nem ad energiát.« Úgyhogy mondom, most így vagyok ebben a szakaszban.

Az állandó hajtás után Andi végre eljutott arra a pontra, ahol elengedte a bűntudatot. Ha megkíván valamit, megeszi, mert rájött: az anyai mentális egészség sokkal fontosabb, mint a tökéletes kockahas.