Szarvas Andi az anyaság nehézségeiről vallott: "Türelmetlen voltam a férjemmel is, a gyerekkel is néha"

Bár a külső szemlélők számára úgy tűnhetett, hogy a gyönyörű modellről pillanatok alatt „leperegtek” a terhesség alatt felszedett kilók, Szarvas Andi belül egészen másként élte meg ezt az időszakot. Ma már sajnálja, hogy a kötelező pihenés helyett az edzőterembe rohant, és görcsösen a külsejére fókuszált.
Az egykori szépségkirálynő elárulta, hogy ha jön a második baba, már egészen másképp fogja csinálni, mert a nagy hajtásban pont a legszebb pillanatokról maradt le.
Hát igen, sokat is tettem érte, mert azért elég hamar oda kezdtem figyelni, amit szintén bánok, mert szinte két-három hónaposan nem azon kéne kattognom, hogy menjek mozogni, meg mit egyek, meg hogyan, hanem meg kell élni ezeket a pillanatokat, és majd ráérek mozogni, meg nem tudom. Ez is egy kicsit elvitte a fókuszomat néha, úgyhogy többet foglalkoztam a testemmel, mint kellett volna. De én alapból ilyen vagyok, meg ez az életem igazából. Úgyhogy bánom is, meg nem is…
Andi nyolc éve rendkívül tudatosan él, ám egy kisgyermek mellett a szigorú diéta és a hajnali edzések bevezették a mindennapjaiba a folyamatos fáradtságot. A kalóriamegvonás és a kialvatlanság pedig a családi békére is rányomta a bélyegét. A modell nem rejti véka alá, hogy a feszültség sokszor otthon robbant ki.
Türelmetlen voltam a férjemmel is, a gyerekkel is néha. Jó, ha kajálok, akkor is tudok türelmetlen lenni, mert azért egész nap nagyon fárasztó tud lenni. De pont mondtam az edzőmnek, mert mondta, hogy ezt egyem, azt egyem. »Mondom, figyelj csak, mondom, ha gyereked van, ez nem így megy, hogy ezt edd, azt edd, mert már néha azt érzed, hogy csak az segít, ha benyomsz öt darab csokit, mert más nem ad energiát.« Úgyhogy mondom, most így vagyok ebben a szakaszban.
Az állandó hajtás után Andi végre eljutott arra a pontra, ahol elengedte a bűntudatot. Ha megkíván valamit, megeszi, mert rájött: az anyai mentális egészség sokkal fontosabb, mint a tökéletes kockahas.
A nehézségek ellenére Andi imádja az anyaságot, és kislánya, Zina már az első életévét is betöltötte. Maga a modell is egy évvel idősebb lett, a születésnapját pedig a férjével, Zsolttal tervezi megünnepelni – méghozzá egy gyerekmentes wellnesshétvégén. Az elvonulás gondolata azonban komoly belső konfliktust okoz a sztáranyukának.
"Semmi extra nem lesz. Elmegyünk egy hotelbe, és hát úgy néz ki Zina nélkül. De pont este a férjem altatta, és annyira hiányzott, hogy nem én altattam, hogy mondtam, lehet, hogy nem is szeretnék nélküle menni a hétvégére. (…) Ez is ilyen kettős érzés, hogy amikor már nagyon elfáradtam a hétköznapokban, akkor vágyok rá, hogy egy kicsit kettesbe legyek a férjemmel, és azt csináljuk, amit szeretnénk. Ha meg ott eljön az a pillanat, hogy ketten vagyunk, akkor meg nagyon hiányzik, és azon gondolkodom, hogy vajon minden rendben van-e vele. Ez is nehéz egyébként, de mondtam Zsoltnak, hogy én most arra vágyom, hogy pihenjünk. Nem vágyom semmi másra, csak hogy egy kicsit pihenjünk, hogy napozzunk végre, ha már itt a nyár„
Andi végül egy végtelenül őszinte, mégis pozitív gondolattal zárta a beszélgetést, ami minden édesanya számára ismerős lehet: ez az időszak egyszerre életének legszebb, és egyben legfárasztóbb fejezete.
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