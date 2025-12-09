Hűha! Szarvas Andi különleges módon neveli kislányát: „Ez egy baromi jó dolog szerintem!”

Szarvas Andi, a magyar közönség által jól ismert influencer és szépségkirálynő, 2018-ban nyerte el a Miss World Hungary címet. Mostanra boldog házaséletet él, és március 26-án életet adott első gyermekének, Zinának. A baba 4080 grammal és 57 centiméterrel született, és már a világrajövetele is rengeteg örömet hozott a család életébe. De az hogyan készült Andi erre az életere szóló szerepre, azt senki nem gondolta volna.

Szarvas Andi férje Zsolt, akivel 2024 novemberében házasodtak össze. A párnak van egy kislánya, akit Zinának hívnak (Fotó: Mediaworks archív)

Szarvas Andi: „Ehhez fogható érzés nincs a világon”

Az anyuka az Instagramon osztotta meg az örömhírt, megható szavakkal beszélve a szülés utáni élményekről.

„Mondták, hogy ehhez fogható érzés nincs a világon… de erre az érzésre nem lehet felkészülni… Leírhatatlan! Mindenki jól van, bár én még gyengélkedem picit.”

Zina pedig üzeni: Imádom apa és anya melegségét érezni, olyankor mindig jókat és hosszadalmasakat alszom. Azt hiszem, odáig vannak értem

- nyilatkozta Andi korábban.

Szarvas Andi kislánya, Zina személyiségéről is érdeklődött, amikor az asztrológussal véleményét kérte ki (Fotó: Szarvas Andi)

Szarvas Andi kislánya horoszkópjára is kíváncsi volt

Azonban Szarvas Andi nemcsak lánya születésével lepte meg rajongóit, hanem azzal is, hogy miként szeretné alakítani a kapcsolatukat. A csinos anyuka nemrég osztotta meg követőivel, hogy az asztrológiában találta meg azt az eszközt, amely segíti őt a gyermekével való harmonikus viszony kialakításában.

Pár hete volt egy asztrológiai elemzésem, sok mindenben hiszek, sok mindenben nem, de ez egy baromi jó dolog szerintem. Ez az elemzés nem jóslás, sem tanácsadás, hanem igazából a horoszkóp alapján kielemzi a dolgokat, kapcsolatokat, hogy te milyen vagy, hogyan reagálsz különböző helyzetekben, és így egy kis önismeretet nyújt.

– mesélte Szarvas Andi Instagram-oldalán.

Az elemzés során különösen Zina horoszkópjára koncentrált, hogy megtudja, milyen személyiségjegyekkel rendelkezik lánya, és hogyan érdemes majd reagálnia a különböző szituációkban.

„Nagyon érdekes volt, amit a jósnő mondott: igen, Zinával így kell majd viselkednem, és ő miért reagál majd úgy a dolgokra. Mindenben abszolút egyetértettem. Ez segít abban, hogy jobban támogathassam a gyermeket a saját személyiségemmel együtt” – tette hozzá.