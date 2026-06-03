Szabó Zsófi életében mindent felülírt az anyaság: „A gyermekem boldogsága a legfontosabb"

Szabó Zsófi élete sokak számára irigylésre méltó: nemcsak arra volt képes, hogy felépítsen egy irigylésre méltó karriert, hanem arra is, hogy ezzel párhuzamosan megtalálja helyét a legszentebb hivatásban, az anyaságban. A hot! magazin annak járt utána, mennyi lemondás és munka van a siker mögött.
Az az út, amit Szabó Zsófi idáig bejárt, korántsem volt zökkenőmentes: a csillogás mellett a pofonokból is jutott neki bőven.
„Ahogy az ember idősödik, érik pofonok.”
Engem is ért az elmúlt évben egy-két olyan csalódás, amire soha nem gondoltam volna
– nyilatkozta Zsófi korábban a hot! magazinnak.
Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, egy sikeres és gyönyörű nőt látunk, aki egy ideig mégis komoly belső kételyekkel küzdött. Zsófi hosszú időn át harcolt a saját démonaival. Később viszont egy kisfiú érkezése mindent megváltoztatott.
„Szorongó típus vagyok, nagyon tudom emészteni magam, bántanak dolgok. Talán a munka az, ami átlendít ezeken. Ha nincs, akkor otthon vagyok, és agyalok. Nem mindegy, hogy úgy vagy-e jelen a gyereked életében, hogy rá figyelsz és rá koncentrálsz, vagy otthon vagy, és közben agyalsz” – fűzte hozzá akkor.
Mendel születése tehát nemcsak egy új élet kezdetét jelentette, hanem ezzel együtt megszületett egy új érzés is. A fiatal nőből édesanya lett, és szóba sem kerülhetett, hogy a fiából kirakati baba legyen.
A TV2 Tények Plusz című műsorának adott őszinte interjújában kendőzetlenül mesélt minderről:
„Hazug dolognak tartom, ha valaki felhasználja az anyaságát arra, hogy népszerűbb legyen” – nyilatkozta akkor Szabó Zsófi.
Elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem.
„Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki” – fejtette ki a véleményét.
A kora hajnali kelés, ami a Mokka háziasszonyaként a mindennapjai része, hatalmas logisztikát és energiát követel. Zsófi azonban ma már pontosan tudja, hol vannak a határai, és mi az a pont, ameddig elmehet anélkül, hogy az otthoni harmónia sérülne.
„A múltban sokszor az volt, hogy csak próbáltam túlélni az estéket, amikor hullafáradt vagy, és már aludjunk minél hamarabb. Mostanra már kialakult a kettőnk rutinja.”
Nagyon jól érzem magam az anyaszerepben. A gyermekem boldogsága számomra a legfontosabb; ha ő boldog, akkor én is.
Zsófi életébe, a rengeteg munkával és anyai teendőkkel teli mindennapokba újra berobbant a mindent elsöprő szerelem. A párjával, Bassam Abouwatfa szír származású üzletemberrel szűk körben mondták ki a boldogító igent, és amíg csak tudta, a legnagyobb diszkréció mellett hordta a szíve alatt a második gyermekét. Az üzletember nemrégiben a nyilvánosság előtt is megerősítette a szövetségüket, és elismerte, hogy ő Szabó Zsófi férje.
A színész-műsorvezető története egy gyönyörű, erőt adó üzenet minden édesanyának: lehet valaki sikeres a hivatásában úgy is, hogy a legfontosabb és legszentebb szerepét, az anyaságot soha, egyetlen percre sem áldozza fel a hírnév oltárán…
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