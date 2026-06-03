Szabó Zsófi életében mindent felülírt az anyaság: „A gyermekem boldogsága a legfontosabb"

Szabó Zsófi élete sokak számára irigylésre méltó: nemcsak arra volt képes, hogy felépítsen egy irigylésre méltó karriert, hanem arra is, hogy ezzel párhuzamosan megtalálja helyét a legszentebb hivatásban, az anyaságban. A hot! magazin annak járt utána, mennyi lemondás és munka van a siker mögött.

Szabó Zsófi egyaránt sikeres a magánéletében és a szakmájában is

Fotó: hot! magazin/DFP

Szabó Zsófi a kisfiáról vallott

Az az út, amit Szabó Zsófi idáig bejárt, korántsem volt zökkenőmentes: a csillogás mellett a pofonokból is jutott neki bőven.

„Ahogy az ember idősödik, érik pofonok.”

Engem is ért az elmúlt évben egy-két olyan csalódás, amire soha nem gondoltam volna

– nyilatkozta Zsófi korábban a hot! magazinnak.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, egy sikeres és gyönyörű nőt látunk, aki egy ideig mégis komoly belső kételyekkel küzdött. Zsófi hosszú időn át harcolt a saját démonaival. Később viszont egy kisfiú érkezése mindent megváltoztatott.

„Szorongó típus vagyok, nagyon tudom emészteni magam, bántanak dolgok. Talán a munka az, ami átlendít ezeken. Ha nincs, akkor otthon vagyok, és agyalok. Nem mindegy, hogy úgy vagy-e jelen a gyereked életében, hogy rá figyelsz és rá koncentrálsz, vagy otthon vagy, és közben agyalsz” – fűzte hozzá akkor.

Szabó Zsófi első terhessége idején is gyönyörű volt

Fotó: Vadnai Szabolcs / hot!

Szabó Zsófi gyermeke születéséről: Megszületett egy új érzés

Mendel születése tehát nemcsak egy új élet kezdetét jelentette, hanem ezzel együtt megszületett egy új érzés is. A fiatal nőből édesanya lett, és szóba sem kerülhetett, hogy a fiából kirakati baba legyen.

A TV2 Tények Plusz című műsorának adott őszinte interjújában kendőzetlenül mesélt minderről:

„Hazug dolognak tartom, ha valaki felhasználja az anyaságát arra, hogy népszerűbb legyen” – nyilatkozta akkor Szabó Zsófi.

Elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem.

„Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki” – fejtette ki a véleményét.

A kora hajnali kelés, ami a Mokka háziasszonyaként a mindennapjai része, hatalmas logisztikát és energiát követel. Zsófi azonban ma már pontosan tudja, hol vannak a határai, és mi az a pont, ameddig elmehet anélkül, hogy az otthoni harmónia sérülne.