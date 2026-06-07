"Mintha ők tudnák a frankót" – Szabó Kitti válása után elszabadult a pokol! Mindenkinek üzent

A kirohanás előzménye, hogy Szabó Kitti válása után rövid idővel új férfi oldalán tűnt fel, ami azonnal beindította a találgatásokat a közösségi médiában és a Redditen is. Az elmúlt hetekben több bejegyzés is született a témában, ahol egyes felhasználók azt firtatták, vajon valóban csak a válás után kezdődött-e az új kapcsolat. Egy friss Reddit-posztban például azt találgatták, hogy az új férfi már korábban is jelen lehetett Kitti életében.
A Barátok Közt szereplője korábban egyértelműen cáfolta a megcsalásról szóló pletykákat. A volt férjével közösen közzétett videóban hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk már hónapokkal korábban véget ért, és a válásuk hátterében nem egy harmadik fél állt. Szabó Kitti volt férje, Martin akkor azt is kijelentette, hogy a Redditen olvasható találgatások nagy részéről fogalma sincs, honnan származnak. Most úgy tűnik, hogy az influenszer ismét szükségét érezte annak, hogy reagáljon a róla szóló kommentekre.
Korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában többek között ezt írta:
Akik a Redditen hordanak össze mindenfélét mások életéről, amiről fogalmuk sincs, de úgy adják elő, mintha ők tudnák a frankót, kérdezem, hogy hány személyiséggel rendelkeznek?
Egy másik üzenetében azt feszegette, milyen ember lehet az, aki ismeretlen vagy csak részben ismert emberekről „sz*rt hord össze”, majd hozzátette: „Nem esik rosszul ezektől az emberektől, hanem egyszerűen elképeszt az emberi butaság.”
Kitti szerint a történet nem azoknak szól, akik „picit is normálisak”, mert ők maguktól is értik a problémát. Azt is megjegyezte, hogy ő személy szerint egyszerűen továbbgörget, ha valami nem tetszik neki az interneten.
A válása egyébként sokakat meglepett. Szabó Kitti és Oláh Martin közel kilenc évig alkottak egy párt, és közös gyermekük is született. Áprilisban jelentették be hivatalosan, hogy külön utakon folytatják, ugyanakkor hangsúlyozták: jó kapcsolatban maradtak és a gyermeknevelésben továbbra is együttműködnek.
Az új kapcsolat nyilvánosságra kerülése azonban újabb pletykahullámot indított el. A Redditen egyesek megértően álltak Szabó Kitti és párja mellett, mások viszont továbbra is kételkednek az időzítésben. Az influenszer legfrissebb üzenete alapján viszont egyértelmű, elege van abból, hogy idegenek kész tényként kezelnek olyan feltételezéseket, amelyek szerinte köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.
Hogy a mostani kirohanás lezárja-e a találgatásokat, az kérdéses. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Szabó Kitti már nem hagyja szó nélkül, ha úgy érzi, hogy átléptek egy határt.
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