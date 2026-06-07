"Mintha ők tudnák a frankót" – Szabó Kitti válása után elszabadult a pokol! Mindenkinek üzent

A kirohanás előzménye, hogy Szabó Kitti válása után rövid idővel új férfi oldalán tűnt fel, ami azonnal beindította a találgatásokat a közösségi médiában és a Redditen is. Az elmúlt hetekben több bejegyzés is született a témában, ahol egyes felhasználók azt firtatták, vajon valóban csak a válás után kezdődött-e az új kapcsolat. Egy friss Reddit-posztban például azt találgatták, hogy az új férfi már korábban is jelen lehetett Kitti életében.

Szabó Kitti új párjával egyesek szerint régebb óta együtt van, mint mondják (Fotó: Instagram)

Szabó Kitti válása tartja lázban a közösségi médiát

A Barátok Közt szereplője korábban egyértelműen cáfolta a megcsalásról szóló pletykákat. A volt férjével közösen közzétett videóban hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk már hónapokkal korábban véget ért, és a válásuk hátterében nem egy harmadik fél állt. Szabó Kitti volt férje, Martin akkor azt is kijelentette, hogy a Redditen olvasható találgatások nagy részéről fogalma sincs, honnan származnak. Most úgy tűnik, hogy az influenszer ismét szükségét érezte annak, hogy reagáljon a róla szóló kommentekre.

Korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában többek között ezt írta:

Akik a Redditen hordanak össze mindenfélét mások életéről, amiről fogalmuk sincs, de úgy adják elő, mintha ők tudnák a frankót, kérdezem, hogy hány személyiséggel rendelkeznek?

Egy másik üzenetében azt feszegette, milyen ember lehet az, aki ismeretlen vagy csak részben ismert emberekről „sz*rt hord össze”, majd hozzátette: „Nem esik rosszul ezektől az emberektől, hanem egyszerűen elképeszt az emberi butaság.”

Szabó Kitti és volt férje kilenc év után váltak el (Fotó:MW)

Szabó Kitti új párja gyesek szerint nem is olyan új

Kitti szerint a történet nem azoknak szól, akik „picit is normálisak”, mert ők maguktól is értik a problémát. Azt is megjegyezte, hogy ő személy szerint egyszerűen továbbgörget, ha valami nem tetszik neki az interneten.

A válása egyébként sokakat meglepett. Szabó Kitti és Oláh Martin közel kilenc évig alkottak egy párt, és közös gyermekük is született. Áprilisban jelentették be hivatalosan, hogy külön utakon folytatják, ugyanakkor hangsúlyozták: jó kapcsolatban maradtak és a gyermeknevelésben továbbra is együttműködnek.