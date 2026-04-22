Itt a vége: tíz hónap után válik a magyar színésznő

Aggasztó hírek érkeztek Szabó Kitti házasságáról. A színésznő és férje, Martin tavaly júniusban mondta ki a boldogító igent: ekkor már kilenc éve alkottak egy párt, ebből négyet jegyességben töltöttek, valamint született egy közös gyermekük is, Félix. Az idill azonban sajnálatos módon nem tartott sokáig: a jelek szerint ugyanis a pár kapcsolata mostanra véget ért.

Tíz hónap után válik a színésznő, Szabó Kitti

Úgy tudni, a szakítás jelei már korábban is megmutatkoztak, Kitti ugyanis eltávolította a közös fotókat a közösségi oldaláról, és a pár szigetszentmiklósi otthonát is árulják, amelyért közel 100 millió forintot kérnek. Mindeközben Martin több romantikus hangulatú bejegyzést osztott meg egy másik nő társaságában, ami tovább erősítette a pletykákat. A találgatások akkor váltak valósággá, amikor a színésznő nem cáfolta a válásról szóló híreket, habár részletekbe sem kívánt bocsátkozni - írja a Blikk.