Singh Viki őszinte vallomása: „Azt hittem, vége a ragyogásomnak”

Az énekesnő nem titkolja, hogy a harmincas évei tartogattak számára mélypontokat, de mára sikerült megtalálnia azt az egyensúlyt és belső békét, amelynek köszönhetően jobb formában van, mint valaha. Singh Viki nyíltan beszélt arról, hogy a szépészeti beavatkozások világa sem idegen tőle. Ráadásul az első alkalommal pórul járt, és egy igazi szakemberre volt szüksége, hogy helyrehozza a hibát.

Singh Viki kora ellenére letagadhatna 15 évet

(Fotó: Kelet-Magyarország)

Singh Viki plasztikai és szépészeti beavatkozásokról vallott

Szerencséjére rátalált Dr. Pónyai Katinka bőrgyógyászra, akivel ma már elválaszthatatlan barátnők, és aki segít megőrizni az énekesnő természetes vonásait. Viki így emlékezett vissza a kezdetekre és a beavatkozások természetére:

28 éves voltam, amikor először botoxoltattam. Hát ez nem ma volt. Előtte voltam valakinél, de nem lett jó az eredmény, és ezt már Katinka javította ki. Onnantól fogva gyakorlatilag azt az állapotot őrizzük meg, ami akkor volt. Persze volt például egy olyan időszak, amikor 10-15 kilóval több voltam, és ez látszott az arcomon is, hogy kikerekedett, tehát jóval idősebbnek tűntem. De az is tény, hogy most, hogy lefogytam, nem látom a különbséget a mostani arcom és a 10-12 évvel ezelőtti között.

A plasztikát sokan túlzásba viszik, de Viki esetében szó sincs erről; a finomhangolások híve, amelyekből a laikus szinte semmit sem vesz észre:

„Szerintem Katinka kezelései pont olyanok, hogy természetes hatásúak. Nyilván a bőr minőségét is javítják, emellett pedig vannak kisebb korrekciók: hialuronsavas szemzugfeltöltés, az orrom korrigálása hialuronsavval, egy kis szájfeltöltés. Olyan észrevétlen dolgok ezek, hogy ha rám nézel, nem mondod azt, hogy ez a csaj szét van plasztikázva. De ha mellé teszel egy képet, mondjuk a Rising Star idejéből, 10-12 évvel ezelőttről, akkor látszik, hogy egy kicsit más a szám, az orrom, hangsúlyosabb a járomívem, sokkal szebb a bőrképem, és persze az is igaz, hogy közben sokat változott a divat.”

Singh Viki kapcsolata után teljesen újjászületett

Az utolsó szakítása után, nagyjából öt évvel ezelőtt azonban elindult egy komoly hízási folyamat, ami lelkileg is teljesen megviselte. Viki őszintén vallott arról a nehéz, éveken át tartó belső harcról, amikor azt hitte, végleg elveszítette a fiatalságát:

Évekig tartott, mire elfogadtam, hogy talán vége a ragyogásomnak. Azt gondoltam, hogy akkor itt a vége, feljött 10-12 kiló, és ebbe bele kell nyugodnom, mert ez már normális az én koromban.

"Ezt kell megtanulni szeretni és elfogadni. Aztán amikor kiköltöztem vidékre, és fenekestül felfordult az életem, rá kellett jönnöm, hogy nagyon sok ételt nem azért ettem, mert valóban éhes voltam, hanem mert pótlékként szolgált. Egy fellépés után például azzal jutalmaztam magam, hogy hajnalban beugrottam a Mekibe, vagy rendeltem egy adag túrógombócot meg egy pizzát. És még csodálkoztam, hogy miért nem fogyok le.”