Singh Viki kés alá fekszik: „Gyerekkorom óta zavart”

– Eljött ez a nap is… nagyjából 15 éve várok rá! – ezzel a felkiáltással jelentkezett közösségi oldalán Singh Viki, aki nagy elhatározásra jutott: plasztikai műtétnek veti alá magát.

Singh Viki tizenöt éve vár erre, végre megműtteti magát (Fotó: Ripost)

Singh Viki: „Nem akarom tovább utálni magam!"

Az énekesnő a Bors felkeresésére elárulta, régóta készül a nagy lépésre.

– Gyakorlatilag gyerekkorom óta zavar ez a bizonyos terület magomon. Egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy nem mellplasztika és nem is orrműtét.

Olyasmi, amit fed a ruha, és ha nem álltam volna nyilvánosság elé azzal, hogy megcsináltatom, talán senki sem veszi észre. Nekem viszont fontos, hogy amikor itthon vagyok, mondjuk fehérneműben, akkor szépnek lássam ezt magamon

– sejtelmeskedett az énekesnő, majd hozzátette:

– Régóta emésztem már magam emiatt, s most eldöntöttem, nem akarom tovább utálni magamat! Legalább öt orvosnál jártam, de végül csak most, dr. Krasznai Zsoltnál éreztem, hogy jó helyen vagyok: nála jó kezekben érzem magam. Nagyon hitelesnek tartom őt, jó referencia a megjelenése és a belső értékei is, a találkozásunk első percében azt éreztem, hogy neki engedném, hogy megműtsön – szögezte le Viki, aki híresen fél a tűtől és az orvosi beavatkozásoktól.

„Ha valaki ettől boldogabb lesz, miért ne?"

– Az idei év teljes megújulás, s ezt nem január 1-jén fogadtam meg. Már tavaly elindultam ezen az úton. Életmód-változtatásba kezdtem, ami azt jelenti: nem sanyargatom tovább magam, vége az őrült diétáknak. Ennek a kiteljesedésnek lesz a része ez a beavatkozás, illetve az eredménye.

Az énekesnő elárulta, némi szépészeti beavatkozáson már átesett, hialuronsavval korrigálták az orrát és a szem alatti karikákat is feltöltötték.

– Ezeknél nagyobb beavatkozást eddig nem mertem bevállalni. De egyébként semmi bajom azzal, ha valaki kés alá fekszik.

Több barátnőm is van, aki mellplasztika után teljesen új nő lett. Ma már tart ott az orvoslás, hogy sok mindenen biztonságosan lehet változtatni. Ha valaki ettől boldogabb lesz, miért ne?

Ha valaki óriási melleket szeretne, vagy teljesen megváltoztatni az arcát: nem ítélem el: örülök, ha örülnek – fogalmazott Viki.