Előkerült Scherer Péter utolsó munkája, rengeteg magyar életét mentheti meg vele

Bár Scherer Péter és Mucsi Zoltán neve évtizedek óta garancia a minőségi szórakozásra és a felejthetetlen, humoros pillanatokra, ezúttal egy sokkal komolyabb ügyben, a kőkemény valóságot bemutatva álltak a kamerák elé. Elérhetővé vált ugyanis az „Egy csepp se! Egyszer se!” elnevezésű hólyagrák-ellenes kampány első figyelemfelkeltő kisfilmje, amit Scherer nem sokkal a halála előtt forgatott.

Scherer Péter halála megrázta az egész országot (Fotó: Fülöp Ildikó / hot! magazin)

Scherer Péter utolsó munkája

Elérhetővé vált az „Egy csepp se! Egyszer se!” elnevezésű hólyagrák kampány első kisfilmje, amelyben Mucsi Zoltán és Scherer Péter mellett dr. Nyirády Péter professzor is közreműködött.

A statisztikák megdöbbentőek. A hólyagrák az ötödik leggyakoribb rákfajta Európában, hazánkban évente mintegy 3000 új megbetegedést regisztrálnak. Bár a daganat a nőket is gyakran veszélyeztetheti. A legnagyobb probléma az, hogy a korai tüneteket a legtöbben elbagatellizálják. A hólyagdaganatok egyik legfontosabb figyelmeztető jele ugyanis a véres vizelet.

Mucsi Zoltán és Scherer Péter a videóban éppen arra próbálja rávilágítani a figyelmet, hogy ha bárki akár csak egyszer is vért lát a vizeletében, ne halogassa az urológiai kivizsgálást! A tüneteket sokan azért nem veszik komolyan, mert a folyamat egyáltalán nem jár fájdalommal. A szakértők azonban hangsúlyozzák: az időben felismert hólyagdaganat sokkal nagyobb eséllyel kezelhető. Ez a kampányvideó lett Pepe utolsó szakmai öröksége az utókor számára, amivel még a túlvilágról is sokak életét mentheti meg.

Scherer Péter temetése: a Bakony szívében pihen meg örökre?

Bár Scherer Péter Ajkán született, ezer szállal kötődött Zirchez. Egy korábbi, pontosan tíz évvel ezelőtti, 2016-os interjúban megrendítő őszinteséggel vallott a gyökereiről a helyi tévének.

A teljes apai ágon a családom zirci származású. Az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik. De három Scherer kripta is van egyébként. Nagyapám zirci születésű volt, sőt édesapám is Zircen született. (...) Ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök

– mondta el akkor a színész.