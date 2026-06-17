Előkerült Scherer Péter utolsó munkája, rengeteg magyar életét mentheti meg vele

Bár Scherer Péter és Mucsi Zoltán neve évtizedek óta garancia a minőségi szórakozásra és a felejthetetlen, humoros pillanatokra, ezúttal egy sokkal komolyabb ügyben, a kőkemény valóságot bemutatva álltak a kamerák elé. Elérhetővé vált ugyanis az „Egy csepp se! Egyszer se!” elnevezésű hólyagrák-ellenes kampány első figyelemfelkeltő kisfilmje, amit Scherer nem sokkal a halála előtt forgatott.
Elérhetővé vált az „Egy csepp se! Egyszer se!” elnevezésű hólyagrák kampány első kisfilmje, amelyben Mucsi Zoltán és Scherer Péter mellett dr. Nyirády Péter professzor is közreműködött.
A statisztikák megdöbbentőek. A hólyagrák az ötödik leggyakoribb rákfajta Európában, hazánkban évente mintegy 3000 új megbetegedést regisztrálnak. Bár a daganat a nőket is gyakran veszélyeztetheti. A legnagyobb probléma az, hogy a korai tüneteket a legtöbben elbagatellizálják. A hólyagdaganatok egyik legfontosabb figyelmeztető jele ugyanis a véres vizelet.
Mucsi Zoltán és Scherer Péter a videóban éppen arra próbálja rávilágítani a figyelmet, hogy ha bárki akár csak egyszer is vért lát a vizeletében, ne halogassa az urológiai kivizsgálást! A tüneteket sokan azért nem veszik komolyan, mert a folyamat egyáltalán nem jár fájdalommal. A szakértők azonban hangsúlyozzák: az időben felismert hólyagdaganat sokkal nagyobb eséllyel kezelhető. Ez a kampányvideó lett Pepe utolsó szakmai öröksége az utókor számára, amivel még a túlvilágról is sokak életét mentheti meg.
Bár Scherer Péter Ajkán született, ezer szállal kötődött Zirchez. Egy korábbi, pontosan tíz évvel ezelőtti, 2016-os interjúban megrendítő őszinteséggel vallott a gyökereiről a helyi tévének.
A teljes apai ágon a családom zirci származású. Az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik. De három Scherer kripta is van egyébként. Nagyapám zirci születésű volt, sőt édesapám is Zircen született. (...) Ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök
– mondta el akkor a színész.
A Scherer család generációkon át Zircen élt, dolgozott, és a helyi közösség megbecsült tagjai voltak. A színművész számára a zirci temető sosem csupán egy sírkert volt, hanem a múlt, a tisztelet és a családi gyökerek szimbóluma. Ahogyan az interjúban fogalmazott: „Ezek a felmenők már zömében a föld alatt vannak sajnos, de mondom, a temető, az árulkodik” – fogalmazott.
Most kulcsfontosságúvá válhat a zirci temetőben található három Scherer kripta létezése. Bár a család nem adott ki hivatalos közleményt a búcsúztató helyszínéről és időpontjáról, nagyon is elképzelhető, hogy a színészlegenda végül a felmenői mellett, a családi kriptában kaphatja meg a végtisztességet.
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