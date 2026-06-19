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"Ég veled, Pepe!" - teljes titokban, szűk családi körben búcsúztatták Scherer Pétert

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 09:15
búcsúztatóScherer Péter
Május 19-én érkezett a hír, hogy elhunyt mindenki Pepéje. Scherer Péter halála az egész országot ledöbbentette. Most vettek végső búcsút a művésztől.

Titkolta betegségét, ami azonban végül elhatalmasodott Scherer Péteren, majd májusban váratlanul le is győzte őt. A színművész halála mindenkit ledöbbentett. A legenda 64 évesen, egy spanyolországi utazás során hunyta le örökre a szemét. 

Titokban búcsúzott családja Scherer Pétertől
Titokban búcsúzott családja Scherer Pétertől
Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Titokban vett végső búcsút családja Scherer Pétertől

A család mindvégig elzárkózott a nyilvánosságtól, így azt is csak sejteni lehetett, hogy talán a Bakony szívében, Zircen kísérik utolsó útjára. A művész korábban ugyanis arról beszélt: családja révén kötődik a településhez.

"A teljes apai ágon a családom zirci származású. Az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik. De három Scherer kripta is van egyébként. Nagyapám zirci születésű volt, sőt édesapám is Zircen született. (...) Ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök" – árulta el korábban.

Alighanem így is lett, a Blikk információi szerint ugyanis már meg is tartották a búcsúztatót, méghozzá egy Balatonhoz közeli helyszínen. 

Pepének a családja volt a mindene, imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották

 – magyarázta a lapnak egy informátor.

 

 

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