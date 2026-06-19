"Ég veled, Pepe!" - teljes titokban, szűk családi körben búcsúztatták Scherer Pétert

Titkolta betegségét, ami azonban végül elhatalmasodott Scherer Péteren, majd májusban váratlanul le is győzte őt. A színművész halála mindenkit ledöbbentett. A legenda 64 évesen, egy spanyolországi utazás során hunyta le örökre a szemét.

Titokban búcsúzott családja Scherer Pétertől

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Titokban vett végső búcsút családja Scherer Pétertől

A család mindvégig elzárkózott a nyilvánosságtól, így azt is csak sejteni lehetett, hogy talán a Bakony szívében, Zircen kísérik utolsó útjára. A művész korábban ugyanis arról beszélt: családja révén kötődik a településhez.

"A teljes apai ágon a családom zirci származású. Az édesapám és a testvérem is a zirci temetőben fekszik. De három Scherer kripta is van egyébként. Nagyapám zirci születésű volt, sőt édesapám is Zircen született. (...) Ilyen szempontból teljes mértékben hazajövök" – árulta el korábban.

Alighanem így is lett, a Blikk információi szerint ugyanis már meg is tartották a búcsúztatót, méghozzá egy Balatonhoz közeli helyszínen.

Pepének a családja volt a mindene, imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották

– magyarázta a lapnak egy informátor.