„A legnagyobb mélységből is fel tudtam állni!” – Könnyek között jelentette be Rubint Rella: épül az álomháza

A fitneszvilág egyik legismertebb fiatal tehetsége, Rubint Rella az elmúlt időszakban kevesebbet mutatott a magánéletéből, mint amit megszokhattunk tőle. A csinos tartalomgyártó most elérkezettnek látta az időt, hogy lerántsa a leplet titkairól: hatalmas mérföldkőhöz ért, és végre beköltözhet álmai első saját otthonába. A bejelentés során a könnyeivel küzdött, hiszen az elmúlt egy év nemcsak a sikerről, hanem egy fájdalmas gyógyulásról is szólt.
A rajongók már sejtették, hogy valami készülődik, de a valóság minden várakozást felülmúlt. Rella egy érzelmes videóban tárta fel a követői előtt az igazságot.
Van valami, amit nem mondtam el nektek. Megvettem életem első ingatlanját
– kezdte vallomását a fiatal nő, aki eddig tudatosan hallgatott az ingatlanvásárlásról. Mint mondta, a hallgatásának oka az a gyógyulási folyamat volt, amin keresztülment, és nem érezte magát még késznek arra, hogy a nagy nyilvánosság elé álljon.
Nem akartam indulatból beszélni, ezért hagytam időt magamnak
– tette hozzá, utalva arra, hogy a háttérben komoly belső harcokat vívott meg.
A boldog bejelentés mellett Rella nem hallgatta el a múlt árnyait sem. Kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról a nehéz időszakról, ami a házassága megromlásához vezetett.
Sokan tudjátok, hogy tavaly májusban véget ért a házasságom, illetve a nyolc éves kapcsolatom. Ez egy fájdalmas szakítás volt, és nem gondoltam volna, hogy véget fog érni
– vallotta be megtörten. Bár a közösségi médiában próbálta tartani a frontot és erősnek mutatkozni, a színfalak mögött darabokra hullott a világa. Elmondása szerint egy „nagyon durva hullámvasút” volt az elmúlt egy éve, ahol a „fentek és lentek” váltogatták egymást, miközben próbálta feldolgozni a feldolgozhatatlant.
Sokan kritizálták korábban, amiért a szakítás után is a közös lakásban maradt, ám Rella most tisztázta a helyzetet. Elárulta, hogy nem volt könnyű dolga: kutyával és rengeteg holmival nem egyszerű albérletet találni, ő pedig valami többre vágyott. Egy olyan helyet keresett, ami csak az övé, ahol biztonságban érezheti magát.
Ezt a házat én saját magam, önerőből vásároltam. Egy szerelemprojekt ez számomra
– mondta elcsukló hangon. Ez az ingatlan számára nem csupán tégla és habarcs, hanem a függetlenség szimbóluma is.
Az új otthon nemcsak Rella kényelmét szolgálja majd, hanem imádott négylábú barátjáét, Sansáét is. A kutyusnak végre hatalmas kertje lesz, ahol kedvére rohangálhat, ami Rella számára kiemelten fontos szempont volt a választásnál. Az influenszer úgy érzi, ezzel a vásárlással végleg lezárta a múltat és tiszta lapot nyitott.
Nagyon büszke vagyok magamra miatta, nagyon sokat jelent ez nekem. Egy új lap, egy új kezdet! Ez jelenti nekem azt, hogy a legnagyobb mélységből is fel tudtam állni!
– zárta szavait a meghatott sztár. Rajongók ezrei gratulálnak Rellának, aki bebizonyította: egy fájdalmas válás után is van élet, és a kemény munka mindig kifizetődik.
