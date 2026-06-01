Rubint Réka: „Nem tudom, hogy mennyi időm van hátra”

Rubint Réka élete legnehezebb időszakát éli, évek óta küzd súlyos betegségével. Réka rendkívül bizakodó a gyógyulását illetően, és családja is mindenben támogatja őt. A háromgyermekes édesanya 2022 óta titokban tartotta küzdelmét, ám most valami megváltozott és őszintén tud beszélni pokolian nehéz helyzetéről.

Rubint Réka betegsége eltitkolása miatt sokáig parókát hordott, ám mostanság bátran áll ki a nyilvánosság elé rövid hajával (Fotó: Facebook / Rubint Réka)

Rubint Réka szívszorító vallomást tett

Elmondhatom magamról, hogy tényleg nem tudom, hogy mennyi időm van hátra. Nem tudom, hogy egy év, tíz év, harminc év, az én fejemben negyven év, de azért ezt nem lehet tudni. Ha már itt és a mostban vagyok, akkor én ezt szeretném kimaxolni

– jelentette ki a népszerű fitneszedző.

Rékán nem véletlen nem látták az emberek a betegség jeleit. Folyamatos csoportos edzések, műsorok voltak napirenden számára, amiket férjével, Schobert Norberttel a lesújtó diagnózis után sem hagytak ki. „Annyira sokat dolgoztam és azt gondoltam, hogy halhatatlan vagyok, hogy mindent, amit az ember megtehet maga ellen, azt én megtettem” - mondta Rubint Réka, gondolva a folyamatos hajtásra.

Rubint Réka gyerekei, Schobert Lara, Schobert Norbi Jr. és Zalán is nagy támaszt nyújtanak számára ebben a nehéz időszakban

Rubint Réka nem omlott össze a diagnózisa után

Nagyon hálás vagyok, amiért kaptam egy olyan feladatot, ami teljesen megváltoztatott engem. Egy sokkal tudatosabb, csendesebb és másabb emberré tett, mint amilyen voltam. Ebben menni kell előre, ha megállsz, meghalsz. Nem szabad

– emelte ki a háromgyermekes családanya.

A diagnózis tehát egy új kezdet volt Rékának, ám ez nem azt jelenti, hogy nem gondol a jövőre. Egy olyan álma van a népszerű fitneszedzőnek, amit csak könnyeivel küszködve tudott elmondani az RTL Fókusz kamerái előtt. „Csak a Jóisten segítsen nekem, hogy a legnagyobb álmom megvalósuljon. Az pedig az, hogy lássam a kisunokáimat, mert nekem ez az egyetlen egy vágyam van” - árulta el elcsukló hangon Rubint Réka.

Négy év alatt több mélypontja is volt, ám mostanra sikerült megtalálni a helyét, a különböző terápiák és családja segítségével pedig ismét sikerült önmagára lelnie. A rajongók támogatása, hogy ennyien szeretik és biztatják őt a közösségi oldalalakon, szintén erőt ad neki.