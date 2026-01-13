Pumped Gabo elképesztő vallomása: saját valláson dolgozik

Pumped Gabo az utóbbi időszakban látványos belső átalakuláson megy keresztül. A bulizós, botrányos életmódjáról ismert celeb egy podcast beszélgetésben nyíltan beszélt arról, hogyan fordult a spiritualitás felé, miként gondolkodik karmáról, vallásról és saját küldetéséről. Szavai alapján egyértelmű, hogy egy olyan világnézetről van szó, amely teljesen áthatja a mindennapjait.

Pumped Gabo sajátos hittel rendelkezik, ötvözi a keleti tanokat a kereszténységgel (Fotó: Mediaworks archív)

Pumped Gabo karmája

Gabo világképének egyik alappillére a karma fogalma, amelyet nem elvont eszmének, hanem megkérdőjelezhetetlen törvénynek tart. Szerinte mindaz, amit az ember tesz, előbb-utóbb visszatér hozzá, szerinte senki sem kivétel.

Ez egy örök törvény, ami létezik, attól függetlenül, hogy tudomást veszünk-e róla. Mindig vissza fog verni. Ha jó dolgokat cselekszünk az emberekkel, akkor azt kapjuk vissza, ha rossz dolgokat, akkor azt is. Ha nem ebben az életben, akkor lehet egy másikban

– mondta Gabo.

Szabó Gábor Pumped Gabóként vált ismertté, de már leszámolna múltjával (Fotó: Kunos Attila)

Saját múltját sem kerülte meg, sőt, úgy érzi, kifejezetten szüksége volt kemény leckékre ahhoz, hogy elinduljon ezen az úton.

Korábban patkány voltam, azt vissza is kaptam, de ezt már ledolgoztam. Most már felvilágosultabb spirituális szinten vagyok, ezért Isten gyorsabban megver, ha rossz irányba kerülök

– mesélte, arra utalva, hogy most már azonnal észbe kap, ha nem megfelelően viselkedne, bár erre egyre ritkábban van példa.

Sajátos hit: csakrák, karma és Jézus

Pumped Gabo hitvilága nem sorolható be egyetlen vallási irányzat alá sem. Bár nyíltan beszél Jézus Krisztusról, tanításaiban erősen jelen vannak a keleti filozófiák, a meditáció és a csakrarendszer is. Ő maga nem a szervezett vallásokat keresi, hanem a személyes megélést.

Jézus Krisztust akarom megszerettetni az emberekkel. Ha közelebb viszem hozzá az embereket, akkor arra számítok, hogy mennyországba kerülök én is

– mondta.

Ez a szemlélet a zenéhez és a bulik világához való viszonyát is átalakította. Bár nem tagadja a szórakozás szerepét, ma már egészen más irányba vinné ezt az energiát.

„Alapvetően azt gondolom, hogy jók a bulik is, de nem akarom, hogy mindenki bedrogozzon, bepiáljon, hanem inkább gyógyító frekvenciák menjenek” – magyarázta.