Pumped Gabo elképesztő vallomása: saját valláson dolgozik

Pumped Gabo az utóbbi időszakban látványos belső átalakuláson megy keresztül. A bulizós, botrányos életmódjáról ismert celeb egy podcast beszélgetésben nyíltan beszélt arról, hogyan fordult a spiritualitás felé, miként gondolkodik karmáról, vallásról és saját küldetéséről. Szavai alapján egyértelmű, hogy egy olyan világnézetről van szó, amely teljesen áthatja a mindennapjait.
Gabo világképének egyik alappillére a karma fogalma, amelyet nem elvont eszmének, hanem megkérdőjelezhetetlen törvénynek tart. Szerinte mindaz, amit az ember tesz, előbb-utóbb visszatér hozzá, szerinte senki sem kivétel.
Ez egy örök törvény, ami létezik, attól függetlenül, hogy tudomást veszünk-e róla. Mindig vissza fog verni. Ha jó dolgokat cselekszünk az emberekkel, akkor azt kapjuk vissza, ha rossz dolgokat, akkor azt is. Ha nem ebben az életben, akkor lehet egy másikban
– mondta Gabo.
Saját múltját sem kerülte meg, sőt, úgy érzi, kifejezetten szüksége volt kemény leckékre ahhoz, hogy elinduljon ezen az úton.
Korábban patkány voltam, azt vissza is kaptam, de ezt már ledolgoztam. Most már felvilágosultabb spirituális szinten vagyok, ezért Isten gyorsabban megver, ha rossz irányba kerülök
– mesélte, arra utalva, hogy most már azonnal észbe kap, ha nem megfelelően viselkedne, bár erre egyre ritkábban van példa.
Pumped Gabo hitvilága nem sorolható be egyetlen vallási irányzat alá sem. Bár nyíltan beszél Jézus Krisztusról, tanításaiban erősen jelen vannak a keleti filozófiák, a meditáció és a csakrarendszer is. Ő maga nem a szervezett vallásokat keresi, hanem a személyes megélést.
Jézus Krisztust akarom megszerettetni az emberekkel. Ha közelebb viszem hozzá az embereket, akkor arra számítok, hogy mennyországba kerülök én is
– mondta.
Ez a szemlélet a zenéhez és a bulik világához való viszonyát is átalakította. Bár nem tagadja a szórakozás szerepét, ma már egészen más irányba vinné ezt az energiát.
„Alapvetően azt gondolom, hogy jók a bulik is, de nem akarom, hogy mindenki bedrogozzon, bepiáljon, hanem inkább gyógyító frekvenciák menjenek” – magyarázta.
Jelenleg egy vezetett meditáción is dolgozik, amelyről meggyőződéssel állítja, hogy komoly hatással lehet az emberek testi-lelki állapotára.
Ez gyógyítja az embert, mert beindítja a test öngyógyító folyamatait. Rákos betegeket is gyógyítottak már meg meditációval
– állította.
A csakrák megnyílásáról szólva személyes élményeit osztotta meg, hangsúlyozva, hogy ez nem mindig könnyű folyamat.
„Nekem kinyílt a szívcsakrám. Ha ez bekapcsolódik, akkor komolyabb dolgok indulnak el. Ilyenkor szeretnél adni az embereknek. Egyébként, ha valakinek elkezdenek kinyílni a csakrái, akkor először szenvedést okoz, én például akkor a bűnös életben már kifejezetten rosszul éreztem magam” – mesélte. Jövőbeli terveit is megosztotta a sztár, aki új vizekre evezne.
Mennyeibb flessekbe kellene átevezni az embereket, ilyen bulikat tervezek. Jézus királyságát kell visszaállítani. De, ha Jézus nem, én szívesen elvállalom ezt a pozíciót
– zárta gondolatait az influenszer.
