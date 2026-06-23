Psg Ogli szakíthatott a barátnőjével! Új részletek derültek ki

Psg Ogli korábban nagy, közös terveiről számolt be lapunknak barátnőjével, akivel Lappföldre is eljutottak. Akkori elmondása szerint sokat tudtak találkozni, mivel közel laktak egymáshoz, de az összeköltözés nem került náluk szóba. Ogli azonban most arra utalhatott közösségi oldalán, hogy már véget ért a nagy szerelem és korábbi életstílusát is maga mögött szeretné hagyni.

PSG Ogli barátnőjével csupán pár hónapot voltak együtt, a szerelemnek gyorsan vége lett (Fotó: Máté Krisztián)

PSG Ogli a héten ünnepli a születésnapját, de a nagy buli elmarad

Testvéreteknek napokon belül itt van a szülinapja és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hol kellene ezt megünnepelni a brigáddal. Szóba jött már Dubaj, Ibiza, Mykonos és más helyek is, ám arra jutottam, hogy ezek közül egyik sem lesz, mert nem szeretnék buli hetet tartani

– mesélte közösségi oldalán a TV2 Kőgazdag Fiatalok című műsorának sztárja.

Ám ekkor érkezett az a mondat, amire nem számítottak a követők. „Úgy érzem, hogy most lehet, hogy elhullanék. Ezt mindenki értse úgy, ahogy akarja. Jelenleg nem áll úgy a lelki világom, hogy el tudjak menni egy hétre bulizni és nem is szeretnék” – árulta el Ogli.

PSG Ogli szakítása meglepő volt a rajongóknak, mivel korábban komoly közös tervekről mesélt az influenszer (Fotó: Kovács Dávid)

PSG Ogli életmódot vált és lemond a bulizásról

Lassan 26 éves leszek és most már illik megkomolyodni. Már kibuliztam és kiéltem magam és annyira nem élem már a mai bulikat, hogy az valami borzasztó. Egyszerűen nincs jó hatással rám a bulizás, mert nagyon sokat iszok és ez befolyásolja a következő napjaimat is

– mondta videójában az influenszer.

Azért nem kell félteni Oglit, mivel így is luxushelyen fogja ünnepelni a születésnapját, ám úgy tűnik, csak egyedül lesz. „Már ki is néztem egy szállást magamnak, ahova kiutazok majd. Csak a buli fog elmaradni” – jelentette ki Psg Ogli. A rajongóknak az is szemet szúrt, hogy az influenszer itt is csak egyes számban beszélt és nem említette meg barátnőjét. Ezek szerint pedig nagy esély van arra, hogy Ogli és szerelme a szakítás mellett döntöttek.