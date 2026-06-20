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Felfoghatatlan luxus: Nem hiszed el, mire költött 5 milliót a Kőgazdag Fiatalok sztárja – és ez még csak a kezdet!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors PSG Ogli
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 03:00
születésnapluxuspénz
Még mindig szórja a pénzt a Kőgazdag Fiatalok sztárja. PSG Ogli alig 18 nap alatt ötmillió forintot dorbézolt el, de állítása szerint ez még csak a szerény felvezetés volt a közelgő születésnapja előtt.
Bors
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Egyszerűen képtelenség józan ésszel felfogni azt a gátlástalan pénzszórást, amit PSG Ogli, azaz Papp Olivér produkál. A TV2 Kőgazdag Fiatalok című műsorából megismert botrányhős ismét teljesen kiverte a biztosítékot a nagyközönségnél a felfoghatatlan költekezési szokásaival. Úgy kezeli a súlyos milliókat, mintha értéktelen játékpénz lenne, és bár hiába az infláció, számára a spórolás fogalma továbbra is teljesen ismeretlen. Legújabb luxusdorbézolása láttán még a sokat látott rajongók is csak keresték a szavakat az abszolút hitetlenkedéstől.

PSG Ogli burálisan szórja a pénzt.
PSG Ogli vagyona nem lehet kicsi a költekezéseit elnézve (Fotó: Bors)

PSG Ogli pénze úgy fest, sosem fogy el

A vagyonával előszeretettel kérkedő influenszer tegnap egy olyan elképesztő részletet osztott meg követőivel, amire nagyon kevesen számíthattak. Alig tizennyolc nap leforgása alatt sikerült elvernie ötmillió forintot, ráadásul a történet szerint ez az összeg csupán a felvezetés a még nagyobb dorbézoláshoz.

 Na és ez csak a kártya, és még csak most jön majd a szülinap... jó lesz

– írta pimaszul közösségi oldalán a sztár, aki egyáltalán nem számolgatja a forintokat, ha bulizásról van szó. Bár az ötmillió hallatán egy átlagembernek megáll a szíve, Ogli korábbi luxusnyaralásaihoz képest ez szinte aprópénz. Fél évvel ezelőtt a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban tett olyan vallomást, ami mellett a mostani költése eltörpül. A 25. születésnapján Dubajban egyetlen hétvége alatt húszmillió forintot égettek el a barátaival. Ebből az ő része hatmillió volt csak a szórakozásra, szállás nélkül. Nők, pia, napi 340 ezer forintért bérelt kocsik és óránként félmilliós jacht jellemezték a bulit, ahol még az sem vágta földhöz, hogy néhány lány konkrétan kirabolta és elvitte a méregdrága italait.

PSG Ogli megmutatta a perdöntő bizonyítékot.
PSG Ogli ezúttal sem aprózta el (Fotó: Instagram)

Nem ma kezdte a költekezést

Ez a tempó nem új nála, hiszen már 16 évesen is 200 ezer forinttal indult szórakozni, amiből reggelre semmit sem vitt haza. Ha mindezt összevetjük, a 18 nap alatt elszórt 5 millió forint az ő mércéjével mérve szinte szerénynek tekinthető. Kérdés, hogy a közelgő születésnapján mekkora összeget fog elszórni. Mi mindenesetre hitetlenkedve várjuk a fejleményeket.

 

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