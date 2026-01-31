Dúl a szerelem PSG Ogliéknál! Máris nagy terveket szőnek együtt

PSG Ogli csupán három hónapja van együtt barátnőjével, de elmondása szerint olyan, mint ha már régóta ismernék egymást. A híres influenszer már párja szüleivel is találkozott, akikkel szintén szoros kapcsolatot alakított ki. Ogli úgy érzi, hogy itt az ideje megkomolyodni és hosszú távra gondolkodni.

PSG Ogli barátnője még egyetemre jár (Fotó: Ripost)

PSG Ogli és párja között lángol a szerelem

Szerencsére nagyon sokat tudunk találkozni, mivel 15 percre lakunk egymástól. Az összeköltözést még nem tervezzük, mivel az elég korai lenne és nem szeretnénk semmit elsietni. Az előző kapcsolatomban azért ez más volt, mivel ő Ukrajnában lakott és csak hétvégente tudtunk találkozni

– mondta lapunknak a kőgazdag fiatal, aki a családalapítást is eltudja képzelni jelenlegi párjával.

Az influenszernek máris nagy tervei vannak, hisz több utazást is terveznek párjával. „Nemsokára indulunk Lappföldre, ahol tíz napot fogunk eltölteni. A Maldív-szigetek és Dubaj is az úticélok között van még, szóval idén elkezdünk egyre többet nyaralgatni” - mesélte a Borsnak PSG Ogli. Az influenszer, bár sokat jár külföldre, korábbi elmondása alapján, csakis Magyarországon képes elképzelni a jövőjét.

PSG Ogli párja családjával is jó kapcsolatot ápol (Fotó: Ripost)

PSG Ogli már a családdal is találkozott

Már többször voltam a szüleinél és nagyon jó fejek voltak. Az anyukájával már baráti szinten beszélgettünk és apukával is többször iszogattunk együtt. Mondhatni megtaláltuk a közös hangot

– tette hozzá viccesen Ogli.

A kőgazdag fiatal kapcsolata tehát zökkenőmentesen halad, ám náluk is előfordulnak a viták. „A barátnőm egyetemre jár még, így most lesz időnk egy kicsit elutazni. Viszont korábban összevesztünk azon, hogy a suli közben nem nagyon tud velem utazni, de mondtam neki, hogy oldjad meg, mert én biztos megyek” - számolt be vitájukról PSG Ogli, aki ennek ellenére is csak jelenlegi párja mellett tudja elképzelni életét.