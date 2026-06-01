"Nagyon sok darabra van törve" – Polyák Lilla súlyos sérülést szenvedett!

Éppen csak kezdetét vette a jó idő, amikor sokan a strandokra járnak, ám Polyák Lilla most egy ideig biztos, hogy ezt hanyagolni kényszerül. Gömöri András Máté a színészkedés mellett edzőként dolgozik Kanadában és Lilla úgy döntött, hogy ellátogat az egyik órájára. Ám az edzés félbeszakadt a vége felé, mivel a színésznőnek egy rossz lépés után kiment a bokája, majd az esést megpróbálta kezével tompítani, ami rossz döntésnek bizonyult.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté nyara már nem olyan lesz, mint amilyet elterveztek (Fotó: Gömöri András Máté)

Polyák Lilla részletesen mesélt a balesetről

Akik ismernek, azok tisztában vannak vele, hogy a bokaszalagjaim és a térdszalagjaim mindig is lazák voltak és sok gondom volt velük. Most sem történt egyéb, csak megint alám fordult a bokám és leraktam a kezem. A következménye pedig egy darabos orsócsont törés lett a könyökömben, amit két napja megműtöttek

– jelentkezett be közösségi oldalán a Kanadában élő énekesnő.

A nyári szezon beindultával mindenki jobban ügyel arra, hogy elkerülje a hasonló eseteket, hogy teljesen kiélvezhesse a strandolást és a jó időt. Polyák Lillának így hosszú ideig hanyagolni kell a vizet, mivel elárulta, hogy mennyi ideig kell hordania a gipszet. „Ezt a csinos kis darabot egy hat hétig hordani fogom, aztán rehabilitálunk egy pár hónapig. Ez a móka vár ránk a nyáron” – jegyezte meg viccesen Lilla.

Polyák Lilla Kanadában él jelenleg családjával, ahol gyorsan sikerült átesnie a műtéten (Fotó: Gazdag Mihály)

Gömöri András Máté elárulta hogyan élte meg edzőként az esetet

Éppen egy olyan zenét próbáltam keresni, amivel lezárhatjuk az edzést. Egy AC/DC albumot választottam ki, mondván erre jó lesz befejezni és utána kávézunk egyet Lilikével. Aztán szóltak a kollégák, meg a csoport tagjai, hogy baj van. Megfordultam és Lilla, mint egy rossz teknős, felfordulva feküdt. Odaszaladtam és már akkor láttam, hogy baj van, mert remegett a bal keze és le is volt fehéredve

– mesélte közösségi oldalukon a színész.

Az orvosok először hazaküldték a házaspárt, mondván, hogy ez egy olyan törés, ami majd magától begyógyul. Két nappal később, az első kontroll vizsgálaton azonban kiderült, hogy komolyabb a törés, mint azt gondolták. „Az egyik oldalon egy egyenes törés látszott, a másikon viszont egy ilyen massza szerű valami, amit ki is vizsgáltak. A CT alapján jól látszott, hogy nagyon sok darabra van törve a könyökömnek az az oldala és azt ki is kellett szedni. Az elején arról is szó volt, hogy valamit betesznek oda, mert pótolni kell a csontot, aztán valahogy összelegózták a darabokat. Tulajdonképpen egy cikkely hiányzik most a csontból, szóval annyit mondtak, hogy várni kell, hogyan gyógyul majd be” – emelte ki Polyák Lilla.