„Őszintén rettegek tőle” – Emily Blunt nem kér az AI-ból

Emily Blunt köszöni szépen nem kér az AI-ból. Steven Spielberg filmje, A leleplezés napja hamarosan debütál a mozikban, melyben a színésznő alakítja az egyik főszerepet. A forgatás során kategorikusan kijelentette, hogy egyáltalán nem szeretné, ha bármelyik jelenetében is mesterséges intelligenciát alkalmaznának a stáb technikai munkatársai.

Emily Blunt filmjeiben még mindig törekszik az autentikusságra (Fotó: Nancy Kaszerman)

Emily Blunt filmje AI mentesen készült

A leleplezés napja azt a kérdést feszegeti, mi lenne, ha az emberiség tudtára hoznák, hogy valóban léteznek földönkívüliek, sőt, már jó ideje köztünk járnak. Ebből kiindulva, különösen Steven Spielberg rendező korábbi filmjeit figyelembe véve nem meglepő, hogy A leleplezés napja is tartalmaz egészen meredek, furcsa jeleneteket. Ami már az előzetesből is kiderült, hogy a film egy pontján Emily Blunt elképesztő módon nem e világi hangokat ad ki élő adásban. Itt jött a képbe a mesterséges intelligencia kérdése, ugyanis az eredeti tervek szerint a stáb ezeket a furcsa hangokat AI-jal oldotta volna meg, a színésznő azonban kijelentette, hogy retteg a mesterséges intelligencia használatától és hatásaitól, így első körben inkább megpróbálná saját “torokból” előcsalogatni a furcsa hanghatásokat.

Különböző lehetőségeink voltak, köztük az AI is, de őszintén szólva én egy kicsit rettegek tőle, úgyhogy azt mondtam a fiúknak, mi lenne, ha bemennék a stúdióba és én magam próbálnék meg furcsa hangokat kiadni. Belementek, úgyhogy a végső változatot a hangtechnikus keverte ki az én hangomat felhasználva.

Ez lesz az a jelenet A leleplezés napja filmben, amikor Emily Blunt földönkívüli nyelven fog megszólalni (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Emily Blunt elkötelezetten kampányol az AI ellen

Emily Blunt nem először fejezi ki nemtetszését a mesterséges intelligencia filmszakmai térnyerésével kapcsolatban. Amikor tavaly megjelent az első teljes mértékben AI színésznő, Tilly Norwood, Emily Blunt volt az egyik leghangosabban tiltakozó, aki mélységesen elítélte az AI színésznő létjogosultságát és egyben saját állását is félteni kezdte. Félelme nem volt alaptalan, ugyanis alighogy létrehozták az AI generált színésznőt, a stúdiók eszeveszetten kapkodni kezdtek utána. Tilly Norwood létezése minden olyan tényezőt nélkülöz a stúdiók számára, ami egy hús-vér színész alkalmazását körülményesebbé teszi egy gép által generáltnál. Nem kér fizetést, nincsenek különleges, szerződésbe foglalt kívánságai, és ami a sekélyes filmipar legnagyobb rákfenéje, nem hízik és nem is öregszik. A Tilly Norwoodot létrehozó ügynökség, kétségünk se legyen efelől, természetesen a saját bőrét védve annyit reagált a felhördült filmcsillagok elmarasztaló véleményére, hogy senki munkáját nem kívánják elvenni, csupán egy új, kreatív eszközzel szerettek volna szolgálni a filmiparnak. De Emily Blunt hangutánzó tehetségének érvényesítésével bebizonyította, hogy a filmek világa még mindig nem szorul rá effajta “kreatív eszközökre.”