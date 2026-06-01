Itt a bejelentés, ő lett a Fradi új edzője

A hétfői tárgyalás után eldőlt, Borbély Balázs lett a Ferencváros focicsapatának vezetőedzője. A Fradi a rivális Győrrel bajnoki címet szerző trénert igazolta le.
Borbély Balázs két sikeres év utám hagyta el az ETO FC-t. Noha élő szerződése volt a győriekkel, maga kérte annak felbontását. A Bors úgy tudja, a győri vezetők haragban váltak el a bajnokcsapat mesterétől, veszekedtek a szakemberrel.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke hétfőn délután előbb sejtelmesen beharangozta, majd be is jelentette a döntést.
A Fradi edzője június 8-án mutatkozik be az NB I-re és a nemzetközi porondra készülő csapatnak.
