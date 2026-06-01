„Együtt éltem John Wickkel, együtt éltem Neoval” – Keanu Reeves barátnője kitálalt közös életükről: nincs több titok!

Keanu Reeves évekig kerülte a szerelmet. A Mátrix sztárja 2000 környékén Jennifer Syme színésznővel élt együtt, azonban közös gyermekük halva született és miután különváltak útjaik, a nő autóbalesetben meghalt. A világsztár a filmvilág kijelölt magányos farkasaként élt évekig, mellyel mondhatni megbékélt egy idő után: tőle származik az az idézet, hogy „neked szükséged van arra, hogy boldog légy, nekem nem” – ebben a mondatban pedig minden benne van. A világsztár ugyan nem kereste, de a boldogság mégis megtalálta őt Alexandra Grant személyében, akivel lassan 10 éve együtt van.

Keanu Reeves párja elhozta újra az elfelejtett boldogságot a világsztár életébe (Fotó: Javier Rojas)

Keanu Reeves barátnője elmesélte milyen együtt élni Neoval és John Wickkel egyszerre

Reeves és Grant ismeretsége még ennél is régebb óta visszavezethető. A filmsztár 2009-ben ismerte meg őt egy vacsorapartin, melyet követően két könyvet jelentettek meg együtt. Ezeket Keanu Reeves írta, Alexandra Grant pedig illusztrálta. Kapcsolatuk romantikus természetét 2019-ben tették hivatalossá. A kifejezetten csendes és introvertált sztár csendben kezeli a magánéletét, leginkább csak szakmai sikereiről kaphattunk morzsákat az utóbbi években. Ezért is lehet izgalmas Grant perspektívája kettejük különleges kötelékéről.

A művésznő a napokban a PEOPLE magazinnak mesélt kettejük évek óta húzódó kedves közösségükről, melyben teret adnak egymásnak:

Mindig annyira hálás és óvatos, de azt hiszem én is ilyen vagyok. […] Az ember tiszteletben tartja a másik életvitelét. Mindketten jó hallgatóság vagyunk, bármilyen problémáról, kihívásról vagy kreatív ötletről gond nélkül tudnánk örökké beszélni, de emellett tiszteletben tartjuk a másik igényét az egyedüllétre, ami a csendes munkához szükséges.

Grant elmondása szerint olykor tényleg olyan az élet Keanu Reeves mellett, mintha a különböző szerepeivel élne együtt:

Ez az egész egy játék, amit kreatívan játszunk. Minden kisebb projekt egy teljesen különálló dolog, saját szabályokkal, kezdettel, közepével és végével. Mindketten olyanok vagyunk, akik projektekben gondolkoznak és tudod, együtt éltem John Wickkel, együtt éltem Neoval. Amikor karakterben van, annyira tisztelem, hogy benne van ebben a projektben és ő is így van a festményeimmel.