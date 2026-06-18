Polgár Árpád kitálalt: „Gazdagabb vagyok, mint sok milliárdos!”

Az üzletember szavai valósággal sokkolhatta a luxusra áhítozó közvéleményt, hiszen Polgár Árpád mindig is a prémium életstílusáról és a pazar műtárgyairól volt ismert. Most azonban bebizonyította, hogy a valódi luxus nem a bankszámlán lévő nullák számában rejlik, és egy TikTok videóban rántotta le a leplet, mit gondol a legfelsőbb rétegről.
A közkedvelt műtárgykereskedő és üzletember nem finomkodott, amikor a pénzhez való viszonyáról mesélt. Polgár Árpád szerint a felhalmozás és a kapzsiság egyenes út a boldogtalansághoz.
Gazdagabb vagyok, mint sok milliárdos. Bár anyagilag vastagabbak nálam, viszont én a még több helyett a szabadságot választottam, míg ők megmaradtak a pénz és a felhalmozás rabszolgáinak
– kezdte döbbenetes gondolatmenetét az üzletember, rávilágítva arra a szomorú igazságra, hogy a mérhetetlen vagyon gyakran csak egy csillogó, aranyozott kalitka. Árpád azonban nemcsak kritizált, hanem egy rendkívül értékes, észszerű útravalót is megfogalmazott:
Ha vállalkozó vagy, építs fel egy sikeres, biztos életet, de tanulj meg kiszállni a mókuskerékből! Egyrészt azért, hogy élvezd a vagyonod nyújtotta biztonságot és a teljes szabadságot, másrészt pedig azért, hogy más is odaférjen végre a fazékhoz
– magyarázta elszántan. Hogy Árpád mennyire komolyan gondolja a mókuskerék elhagyását és a megszerzett tudás nemesebb célokra fordítását, azt a legújabb projektje is tökéletesen bizonyítja. A Bors ugyanis nemrég számolt be arról a hihetetlen esetről, amikor a luxust hátrahagyva az üzletember Tolnát-Baranyát bejárva sietett a lakosság segítségére. Az Árpi házhoz megy című műsorában elképesztő, milliós értékű sporttörténeti ritkaságokra bukkant Barcs Sándor, a legendás sportdiplomata unokájánál. „Félelmetes az, amibe most belenyúlhattam!” – lelkendezett a felbecsülhetetlen értékű, színarany Valencia-kitűző és egyéb ereklyék láttán a műkincskereskedő, aki nemcsak becsül és tanácsot ad, de valódi értéket is teremt.
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