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Polgár Árpád kitálalt: „Gazdagabb vagyok, mint sok milliárdos!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Polgár Árpád
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 13:30
megdöbbentő vallomásgazdagság
A Polgár család feje kíméletlen őszinteséggel rántotta le a leplet a gazdagok legnagyobb nyomoráról. Polgár Árpád azt is elárulta, miért tartja magát sokkal tehetősebbnek a világ legbefolyásosabb embereinél.
Bors
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Az üzletember szavai valósággal sokkolhatta a luxusra áhítozó közvéleményt, hiszen Polgár Árpád mindig is a prémium életstílusáról és a pazar műtárgyairól volt ismert. Most azonban bebizonyította, hogy a valódi luxus nem a bankszámlán lévő nullák számában rejlik, és egy TikTok videóban rántotta le a leplet, mit gondol a legfelsőbb rétegről.

Polgár Árpád és Polgár Tünde évek óta boldog házasságban élnek.
Polgár Árpád felesége Polgár Tünde könyvet írt korábban, valamint saját Youtube csatornája is van (Fotó: Czerkl Gábor)

Ezért tartja a milliárdosoknál is gazdagabbnak magát Polgár Árpád

A közkedvelt műtárgykereskedő és üzletember nem finomkodott, amikor a pénzhez való viszonyáról mesélt. Polgár Árpád szerint a felhalmozás és a kapzsiság egyenes út a boldogtalansághoz.

Gazdagabb vagyok, mint sok milliárdos. Bár anyagilag vastagabbak nálam, viszont én a még több helyett a szabadságot választottam, míg ők megmaradtak a pénz és a felhalmozás rabszolgáinak

– kezdte döbbenetes gondolatmenetét az üzletember, rávilágítva arra a szomorú igazságra, hogy a mérhetetlen vagyon gyakran csak egy csillogó, aranyozott kalitka. Árpád azonban nemcsak kritizált, hanem egy rendkívül értékes, észszerű útravalót is megfogalmazott:

Polgár Árpád és Polgár Tünde egy közös gyermeknek, Polgár Daninak a szülei.
Polgár Árpád vagyona jelentős részét a műkereskedelemből szerezte (Fotó: Szabolcs László)

Ha vállalkozó vagy, építs fel egy sikeres, biztos életet, de tanulj meg kiszállni a mókuskerékből! Egyrészt azért, hogy élvezd a vagyonod nyújtotta biztonságot és a teljes szabadságot, másrészt pedig azért, hogy más is odaférjen végre a fazékhoz

– magyarázta elszántan. Hogy Árpád mennyire komolyan gondolja a mókuskerék elhagyását és a megszerzett tudás nemesebb célokra fordítását, azt a legújabb projektje is tökéletesen bizonyítja. A Bors ugyanis nemrég számolt be arról a hihetetlen esetről, amikor a luxust hátrahagyva az üzletember Tolnát-Baranyát bejárva sietett a lakosság segítségére. Az Árpi házhoz megy című műsorában elképesztő, milliós értékű sporttörténeti ritkaságokra bukkant Barcs Sándor, a legendás sportdiplomata unokájánál. „Félelmetes az, amibe most belenyúlhattam!” – lelkendezett a felbecsülhetetlen értékű, színarany Valencia-kitűző és egyéb ereklyék láttán a műkincskereskedő, aki nemcsak becsül és tanácsot ad, de valódi értéket is teremt.

@polgarnet Eljön az idő amikor ki kell szállni! Nem mindenki tudja megtenni! #polgarnet #polgararpad #motivárpi #kincsvadász #floridalife ♬ eredeti hang - Polgár Árpád

 

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