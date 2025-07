Nagyon nehéz időszak áll Polgár Árpi mögött: "mindent nekem kellett csinálni"

Úgy tűnik, a nagy sikerű műtárgy-kereskedő műsor a Polgár házaspárt is megihlette, hiszen maguk is otthonosan mozognak az antik tárgyak világában. Polgár Árpád most be is jelentette: elképesztő saját műsorral készül, ami erősen a Kincsvadászokra hajaz.

Polgár Tünde és Polgár Árpád egyszerre két nagy meglepetéssel is készületk a nézőiknek, amit Polgar net nevű YouTube csatornájukon jelentettek be, egy élő adás keretein belül. Mint kiderült, az egykori luxusfeleség elkészült első könyvével, míg a műkereskedő a Kincsvadászok babérjaira tör. Itt van minden, amit eddig tudni lehet. Polgár Árpád és Polgár Tünde nagy bejelentéssel rukkoltak elő, saját műsort indítanak Fotó: Czerkl Gábor Nemrég ért véget a Kincsvadászok 2025-ös évada, amely ismét nagy sikert aratott, akárcsak a Kincsvadászok VIP verziója is. Így hát nem csoda, hogy akár tudat alatt is, de megihletett egyeseket, köztük Polgár Árpit. A műkereskedő úgy határozott, hogy maga is indít egy sorozatot, melyben a jelentkezők műtárgyait becsüli majd fel, és adott esetben vásárolja is meg. „Az a tervünk, amivel szeretnénk segíteni, és amihez a ti segítségetekre is szükség lesz, hogy szeretnénk a csatornánkon egy új sorozatot elindítani, heti egy vagy két résszel. A címe az lenne, hogy Árpi házhoz megy, bár lehet, hogy ez még változni fog, de lényeg, hogy én 40 évig dolgoztam műkereskedőként és nagyon sok mindent tudok a szakmáról, ezt pedig szeretném itt hasznosítani” – kezdte a kacifántos magyarázatot Árpi. Tehát szeretnénk, ha jelentkeznének azok, akiknek van olyan tárgya, régisége, öröksége, amiről tudni szeretné, hogy mennyit ér vagy el szeretné adni. Én pedig tényleg házhoz megyek és felértékelem. Az viszont nagy segítség lenne, ha akadna olyan kultúrház, iskola vagy bármi, ahol össze lehetne gyűjteni ezeket, mert sokkal több tárgyat meg tudnék úgy nézni, mint egyesével. A felértékelés után pedig akár meg is venném, vagy megszervezném az értékes darabok eladását – fejtette ki a lényeget Árpi. Polgár Árpád vagyona jó részét a műkereskedelemből szerezte, amit most szeretne más formában is kipróbálni Fotó: Szabolcs László Polgár Árpádot megviselte Polgár Tünde könyve Míg a műkereskedő megálmodta a sorozat ötletét, addig Tünde néhány hónappal ezelőtt vágta nagy fába a fejszéjét, ugyanis arra vállalkozott, hogy könyvet ír. Ennek ugyan már a végére ért, de persze nem kevés munkával járt, amit férje igencsak nehezen tolerált. Nagyon megviselt engem ez a könyv, mert mindent nekem kellett csinálni. A kutyánk ügyeit leszámítva, mindent vállalnom kellett, mert szinte napi 24 órát írt. Én már nem vállalkoznék egy könyv megírására, mert nagyon nagy munka – mondta el a véleményét Árpi.

„Amit ő megcsinált az hihetetlen, volt olyan, hogy leült és 8-9 órán át fel sem állt a géptől, csak írt. És még most jön a lefűzés és hasonlók, szóval iszonyatos mi vár még mindig ránk” – tette még hozzá.