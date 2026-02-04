Polgár Árpi milliós focirelikviákra bukkant

Polgár Árpád nagyon nem az a tipikus, unatkozó milliárdos. Feleségével, Polgár Tündével együtt, évekkel ezelőtt belevágtak az influenszerkedésbe és nem is akármekkora sikereket érnek el ezen a területen. Rajongóik nyomon követhetik utazásaikat, vagy éppen floridai mindennapjaikat és egy ideje már azt is, ahogy a milliárdos üzletember a köz javára fordítja műkincskereskedő tudását.Polgár Árpi tehát házhoz megy, ha hívják és szívesen segít azoknak, akik csak szeretnék megtudni, hogy a birtokukban lévő, kincsnek hitt tárgy, valóban értéket képvisel – vagy csak egy régi, de hétköznapi akármi.

Polgár Árpi egy valódi sporttörténeti legenda unokájánál járt (Fotó: YouTube)

Polgár Árpi: „Félelmetes az, amibe most belenyúlhattam!”

Az Árpi házhoz megy legfrissebb epizódjában a műkincskereskedőnek bizony elállt a szava, hiszen sporttörténeti relikviák sokasága várta Barcs Sándor unokájának otthonában. Hogy ki volt Barcs Sándor? Nos, felsorolni is nehéz, mennyi tisztséget is látott el hősünk a maga idejében. Volt a Magyar Labdarúgó Szövetség, de az UEFA és a FIFA elnökségének tagja is, de sok éven át parlamenti képviselőként és a Magyar Rádió elnökeként is dolgozott. Az életútja, különösen a sportdiplomata énje pedig fantasztikus, és nem utolsósorban értékes relikviákat hagyott maga után az utókorra.

– kezdte az unokával folytatott beszélgetését Polgár Árpi, aki első körben kifaggatta Barcs Sándor unokáját az ismert és rendkívül sikeres nagypapájáról, majd tételesen bemutatta a rengeteg kincset, amit a család ma is féltve őriz.

Polgár Árpi nem hitt a szemének. Milliós értékre becsülte a relikviát (Fotó: YouTube)

Sorra kerültek elő a nagy értékű relikviák

A legendás sportember-polihisztor unokája elsőként egy spanyol klubcsapat a Valencia címer kitűzőt mutatott az elképedt Polgár Árpádnak, aki a színarany tárgyat nagyjából 1 millió forint értékre becsülte. Majd sorra jöttek a különböző klubcsapatokhoz és futball sporteseményekhez köthető, érmék, kitűzők és kulcstartók, melyek éppen a személyhez köthetőségük okán, nagy értéket képviseltek.