"Fogalmam sincs, hogy hol vagyok" – Polgár Árpád kémfilmbe illő kalandba keveredett

Polgár Árpád kincskereső kalandja úgy indult, mintha csak egy krimibe csöppentek volna feleségével, Polgár Tündével. Az Árpi házhoz megy legújabb epizódjában elkísérhetjük a népszerű házaspárt egy titkos, ugyanakkor monumentális méretű épületkomplexumba, ahol annyi, de annyi érték lapul, mintha csak Dárius kincsének rejtekhelyére bukkant volna hazánk legismertebb műtárgykereskedője.

Polgár Árpád nem is tudja, hová vitte őt a titokzatos gyűjtő (Fotó: YouTube)

Polgár Árpád: „Ezt a helyet és a gyűjteményt először én láthatom...”

Nem csoda hát, hogy Polgár Árpád, gyermeki izgalommal indult útnak. „Huszonöt év gyűjtögetésének eredménye vár rám, egy titkos helyen, egy titkos eladóval. Ez most egy különleges cím lesz.

Ne nézzetek bolondnak, ha magamban beszélek, ugyanis a több ezer darabos gyűjtemény tulajdonosa a hangját, de még csak a kezét sem szeretné szerepeltetni a videóban.

Ettől persze csak még jobban beindult a adásösztönöm. Nem hagyhatom ki, hogy egy ekkora gyűjteményben kincseket keressek! Ezt a helyet és a gyűjteményt először én láthatom, persze veletek együtt” – kezdte lelkesen, a cél felé tartva Árpi.

Polgár Árpád kigyermekké változott a többezres gyűjtemény láttán (Fotó: YouTube)

„Már a megérkezésünk is különleges...”

A műtárgykereskedőből lett influenszer akkor csodálkozott csak el igazán, amikor megérkezett az előre lebeszélt találkozási pontra. Ott ugyanis nem a mesés gyűjtemény, csak egy autó várta. Innen indult a kémfilmbe illő kaland. „Már a megérkezésünk is különleges, mert a találkozási pontnál le kellett tennünk a saját autónkat és egy idegen autóval hoztak el minket erre a helyre. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Lejöttünk a térképről, az tuti! De mint gyűjtő, tökéletesen megértem vendéglátónk óvatosságát. Ahogy azt is, hogy belefáradt és szeretne méltó helyet találni a kincseinek” – meséli a videóban Polgár Árpád, aki gyermeki izgalommal kutatott a sok ezer műtárgy között.