Lányok százainak álma vált valóra: újra szingli lett a TV2 egykori szívtiprója

A Bruno X Spacc tagjai nem igazán szeretik kiteregetni a magánéletüket, ennek ellenére jó ideje lehetett tudni, hogy Pető Brúnó barátnője Kútvölgyi Sára, aki szintén énekesnő. A fiatal sztárpár többször is megjelent együtt nyilvánosan, sőt Sára még A Nagy Duettben is a helyszínen szurkolt szerelmének. Emellett számos Bruno X Spacc koncerten is fellépett egy-egy dal erejéig, ahol mindig elcsattant néhány lopott puszi is, amiből a rajongók tudhatták, a rapper továbbra is foglalt. Most azonban úgy tűnik, véget ért a kapcsolatuk.

A Bruno X Spacc rappere, Pető Brúnó A Nagy Duett alatt is számos fiatal lány szívét rabul ejtette, de akkor még foglalt volt, szerelme a helyszínen szurkolt neki (Fotó: Bors)

Azt pletykálják: újra szingli Pető Brúnó

Pető Brúnó ismertsége kezdete óta tudatosan óvja a magánéletét, így sosem posztol a barátnőiről vagy épp a szakításairól. Az viszont tény, hogy nem is titkolja igazán, ha szerelmes, így mindig fény derül arra, ha éppen van valakije vagy ha nincs. Kútvölgyi Sárával a kapcsolatuk még évekkel ezelőtt kezdődött, ám volt több alkalom is, hogy valamiért szakítottak. Végül azonban mindig visszataláltak egymáshoz, sőt az utóbbi időben nem is lehetett hallani hasonló mosolyszünetről. Ezért is lepte meg a rajongókat, amikor arról kezdtek pletykálni, hogy talán most végleg véget ért a románc. Spacc kijelentése alapján pedig úgy tűnik, ez az igazság.

Ez egy k*rva nagy nyár volt, nagyon nagy fellépések, Brúnó szingli lett, hatalmas bulik, úgyhogy esküszöm, ez volt az egyik legnagyobb nyarunk

– mesélte a fiatal rapper a SZIN Fesztiválon adott interjújukban, amire Brúnó csak egyetértően bólogatott.

„Bruno szingli lett?? Végreee” – írta az egyik kommentelő, akivel a legtöbb fiatal lány egyetértett.

Sára Bruno X Spacc szigetes fellépésén sem volt ott

Az is feltűnt a rajongóknak, hogy a duó minden eddigi nagyobb koncertjén előkerült a Loca című szám, ami alól a Sziget Fesztivál sem volt kivétel. Ez a dal Kútvölgyi Sára és Pető Brúnó közös szerzeménye, amit szinte kivétel nélkül mindig együtt énekeltek, ha budapesti koncertről volt szó. Csakhogy épp a Szigeten, ahol a fiataloknak először volt lehetőségük fellépni, Sára sehol sem volt, ami egy újabb bizonyíték lehet arra, hogy már augusztus elején sem voltak együtt.