Patai Anna minden koncertjére elviszi a kétéves kisfiát: "Szeret új embereket megismerni"

Szinte hihetetlen, de szeptemberben már a második születésnapját ünnepli Patai Anna kisfia. Az énekesnő még mindig csodaként éli meg az anyaságot, és bár úgy érzi, szinte egyik napról a másikra lett ekkora a gyermeke, minden egyes új mérföldkőnek ugyanúgy örül, mint az elsőnek.

Patai Anna fia, Bence nagyon kommunikatív (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Patai Anna gyermeke hamarosan kétéves lesz

„Most már sokkal nagyobb és okosabb, emiatt egyre több közös programot tudunk kitalálni. Egyszerűen elképesztő, milyen gyorsan repült el ez a két év” – mesélte mosolyogva a Borsnak Patai Anna.

A nyár náluk most elsősorban a közös élményekről szól. Hosszabb utazást egyelőre nem vállaltak be, hiszen az énekesnőnek a koncertszezonban rengeteg fellépése van, de igyekeznek minden szabad percet együtt tölteni.

„Inkább olyan programokat keresünk, amiket a kisfiam is élvez: állatkert, játszótér, Balaton, pihenés. Egy hosszabb nyaralást inkább őszre tervezünk, amikor már egy kicsit nyugodtabb lesz minden. Bence egy igazi kis tündér. Egyre ügyesebb, egyre okosabb, és nekem annyira jó érzés végig követni ezt az egészet. Nagyon hálás vagyok, hogy az első pillanattól kezdve vele lehetek, és láthatom, ahogy fejlődik.”

Az énekesnő büszkén mesélte, hogy a kisfia már most rendkívül kommunikatív.

„Rengeteget beszélek hozzá, és szinte mindenhova viszem magammal. Szerintem emiatt nagyon hamar elkezdett mindent utánozni és összekötni. Már nagyon sok szót mond, sőt, néha majdnem mondatokban beszél. Néha azt szoktam mondani, hogy kellene hozzá egy külön kis szótár, mert vannak szavai, amiket csak az apukája és én értünk, de egyébként mindenkinek sikerül valahogyan megértetnie magát. Nagyon vidám, és azt látom rajta, hogy élvezi, hogy mindig jön velünk. Szeret új embereket megismerni, játszani, felfedezni a világot. Ha neki jó, akkor nekem még jobb, hogy ott lehet velem.”

Anna örül annak, hogy fiatalon lett édesanya (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Patai Anna férje és fia társaságában koncertezik

Éppen ezért a bölcsőde egyelőre szóba sem került náluk.

„Egyáltalán nem gondolkodunk bölcsődében. Szerencsére a mama nagyon sokat segít, így ha olyan helyre kell mennünk, ahová valamiért nem tudjuk magunkkal vinni, mindig számíthatunk rá.”