Patai Anna az anyaság öröméről vallott: „A gyermekünk abból építkezik, amit tőlünk hall”

A rivaldafény és a tapsvihar után egy egészen másfajta boldogság aranyozza be az énekesnő mindennapjait, amióta megérkezett Patai Anna kisfia, Bence.
Sokan mondják, hogy amíg egy nő nem válik édesanyává, addig nem ismeri a szeretet valódi mélységét. Ez valóban így van! A kisfiam születésével egy olyasfajta feltétel nélküli szeretetet tapasztaltam meg, amit szavakkal lehetetlen körülírni. Egyik pillanatról a másikra megtanultam egy újfajta kötődést, amely azóta is átjárja és boldoggá teszi a mindennapjaimat
– kezdte Anna a hot! magazinnak.
Patai Anna X-Faktor-beli szereplése előtt is mindig céltudatos és felelősségteljes nőnek tartotta magát, ám az anyaság még jobban felerősítette ezeket a tulajdonságait.
„Régebben is nagyon ambiciózus és határozott voltam, viszont a születésével ezek a jellemvonásaim szintet léptek. Van bennem egy újfajta hajtóerő, hiszen már nemcsak a saját életemért felelek, hanem a gyermekeméért is.”
Ha megkérdezik a fiatal énekesnőt, hogy mikor vált igazán anyává, a kezdetekre tekint vissza.
„A büszkeségem nem az első lépéseknél vagy az első szavaknál kezdődött, hanem akkor, amikor megtudtam, hogy érkezik a kis csodánk. Sokan kérdezik, hogy mi volt a legfelemelőbb pillanat, de minden egyes vele töltött percet hatalmas ajándéknak tekintek.”
Anna szerint fontos, hogy a gyermek mit hall maga körül, mert ez nagy hatással van arra, hogyan látja majd később a világot.
Hiszek abban, hogy a gyermekünk abból építkezik, amit tőlünk hall, ezért fontosnak tartom, hogy minden egyes nap érezze a támogatásunkat. Folyamatosan mondom neki, mennyire okos és ügyes azért, hogy tudja: mi mindig ott állunk mellette, és bármibe is kezd az életben, mi leszünk a legbiztosabb támaszai.
A legtöbb pár a kettesben töltött időben bír igazán feltöltődni, Patai Anna és Patai Anna férje viszont a gyermekkel közös élmények erejében hisz.
A párommal nagyon sok időt töltünk Bencével, és igyekszünk mindent közösen megélni. Sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy a szülők kettesben legyenek, de mi akkor érezzük a legjobban magunkat, ha hárman vagyunk. Egyáltalán nincs anyai bűntudatom, hiszen mindenhova magunkkal visszük. Nyáron koncertezni is együtt jártunk: amíg én a színpadon voltam, addig az apukája vagy a nagymamája vigyázott rá.
Úgy látszik, az alma nem esett messze a fájától, hiszen Patai Anna gyermeke ereiben is a zene csörgedezik.
„Eddig úgy tűnik, hogy benne is megvan az a muzikalitás, ami bennem. Amikor meghall egy zenét, egyből jobb kedve lesz, és elkezd táncolni. Az utóbbi időben többször fordult már elő, hogy hallotta a hangomat a rádióban, és egyből mosolyogva nézett rám. Ez az egyik legédesebb pillanataink közé tartozik, hiszen innen tudom, hogy felismerte az anyukáját.”
