Patai Anna nem kertelt: "Azonnal beleszerettem!"

Nagy újsággal jelentkezett a közösségi oldalán Patai Anna. A fiatal énekesnő nevét még kislánykorában ismerte meg az ország a Megasztárban - azóta pedig már egy kisfiú, Bence büszke édesanyja, aki még 2024 szeptemberében jött a világra. Anna karrierje az anyaság mellett is virágzik, nemrég pedig boldogan jelentette be, hogy klipet forgatott Tóth Andival, aki egy csodálatos dalt írt neki.

Örömhírrel jelentkezett Patai Anna / Fotó: Nagy Zoltán

A forgatásról osztott meg képeket Patai Anna

Nagyon hálás vagyok, mert annyira gyönyörű dalt írt Andi nekem, amibe azonnal beleszerettem. (Alig várom hogy halljátok a dalt: hogy lehet ilyen gyönyörű dalt írni?

- írta meg az Instagram-oldalán a minap Anna, néhány fotó kíséretében.

És ahogy említettem Nektek, ma forgattunk rá videóklipet, ami szerintem csodás lesz, januárban pedig ti is látni fogjátok ti is a klipet (Andi végig ott volt a forgatáson, sőt, Ő vezette a forgatást amiért külön hála és köszönet). Addig is hoztam pár képet a forgatásról, de fogok még hozni, ne aggódjatok

- tette hozzá az énekesnő.