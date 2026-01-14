Patai Anna nem kertelt: "Azonnal beleszerettem!"

Nagy újsággal jelentkezett a közösségi oldalán Patai Anna. A fiatal énekesnő nevét még kislánykorában ismerte meg az ország a Megasztárban - azóta pedig már egy kisfiú, Bence büszke édesanyja, aki még 2024 szeptemberében jött a világra. Anna karrierje az anyaság mellett is virágzik, nemrég pedig boldogan jelentette be, hogy klipet forgatott Tóth Andival, aki egy csodálatos dalt írt neki.
Nagyon hálás vagyok, mert annyira gyönyörű dalt írt Andi nekem, amibe azonnal beleszerettem. (Alig várom hogy halljátok a dalt: hogy lehet ilyen gyönyörű dalt írni?
- írta meg az Instagram-oldalán a minap Anna, néhány fotó kíséretében.
És ahogy említettem Nektek, ma forgattunk rá videóklipet, ami szerintem csodás lesz, januárban pedig ti is látni fogjátok ti is a klipet (Andi végig ott volt a forgatáson, sőt, Ő vezette a forgatást amiért külön hála és köszönet). Addig is hoztam pár képet a forgatásról, de fogok még hozni, ne aggódjatok
- tette hozzá az énekesnő.
