"Erős fájdalom" - a kórházból posztolt Palvin Barbi, műtéten esett át

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 12:38 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 17. 12:48
Mint kiderült, már évek óta vannak problémái. Palvin Barbi részletesen beszámolt nehézségeiről.
Bors
Sokkoló képeket posztolt a kórházból Palvin Barbi. A csodaszép modell elárulta, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, erős fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos a műtétet sem tudta elkerülni.

2022 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Inside Palvin Barbi
Palvin Barbinak most van igazán szüksége férje támogatására - Fotó: Matt Winkelmeyer/VF22 / Getty Images

Palvin Barbi részletesen beszámolt küzdelméről

Azt hittem, ez nálam így működik. Nemrég azonban azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hátha a tüneteimet ez okozza. Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség.

- fejtette ki. Azt javasolta követőinek, ha azt gyanítják, hogy nekik is hasonló problémájuk van, keressenek fel egy orvost, mert a korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszú távú szövődmények elkerülésében.

Ezért is töltöttem az elmúlt 3 hónapot pihenéssel és teljes gyógyulással. Izgatottan várom ezt az új fejezetet az életemben, és készen állok visszatérni a munkába.

- zárta sorait a modell, akinek posztját és fotóit az alábbi képre vagy ide kattintva tekintheted meg:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
