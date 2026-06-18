Pál Dénes vallomása: "Nincs válságban a házasságunk"

Szívszorítóan őszinte dallal jelentkezett Pál Dénes. Az énekes legújabb szerzeménye egy olyan kapcsolatról szól, amelyért az ember az utolsó pillanatig hajlandó küzdeni, mert hisz abban, hogy a nehézségek után újra eljöhetnek a boldogabb napok.

Pál Dénes új dala egy igazi szerelmi vallomás (Fotó: Szabolcs László)

A Pál Dénes-dalok mindig nagy érzelmeket fogalmaznak meg

A Nem lehet késő című dal már az első soraival mély érzelmeket közvetít: a reményről, a hiányról és arról az örök kérdésről szól, vajon helyrehozható-e még egy megromlott kapcsolat.

„Ugye leszünk újra boldogok?

Szebbek lesznek a holnapok

Ugye még látlak nevetni?

Át tudlak szorosan ölelni

Ugye leszünk újra vidámak?

Nem múlik, amit érzek irántad

Néma csendben kopog az eső

Ugye még nem lehet késő?” – szólnak a dal sorai.

Pál Dénes a közösségi oldalán is elárulta, hogy a téma nagyon közel áll hozzá.

„Kinek volt már olyan kapcsolata, aminél azt érezte, mindent megtenne azért, hogy folytatódjon, hogy ne legyen késő? Írtam erről egy dalt. Remélem, szeretni fogjátok, én minden szavával tudok azonosulni.”

Pál Dénes házassága nincs válságban (Fotó: Szabolcs László)

Pál Dénes felesége és az énekes kapcsolatában nincs válság

A rajongók közül többen rögtön találgatni kezdtek, vajon az énekes saját házasságáról szól-e a szerzemény. Dénes azonban gyorsan megnyugtatta őket: nincs szó válságról, egyszerűen csak olyan érzéseket fogalmazott meg, amelyeket valószínűleg mindenki átélt már az életében, azt viszont elismerte, hogy a házasságában is előfordultak már mélypontok és nehéz időszakok.

„Nem, nincs válságban a házasságunk, de ha őszinte akarok lenni, mindig vannak mélypontok és nehezebb időszakok. Sokat segít, ha tudjuk: NEM LEHET KÉSŐ.”

Az énekes szavai sokakat megérintettek, hiszen kevés olyan kapcsolat létezik, amelyben ne lennének hullámvölgyek. A dal éppen ezért nemcsak a szerelemről szól, hanem a kitartásról, a megbocsátásról és arról a hitről is, hogy a legnehezebb időszakokból is van visszaút.

Pál Dénes mindig is az érzelmes, őszinte dalairól volt ismert, de úgy tűnik, ez a szerzeménye különösen közel áll a szívéhez. És talán éppen ezért talál utat olyan könnyen a hallgatók lelkéhez is: mert nem tökéletes kapcsolatokról mesél, hanem valódi emberekről, akik néha elbizonytalanodnak, mégis újra és újra egymást választják. Mert ahogy ő is üzeni: amíg van szeretet, addig talán tényleg nem lehet késő.