Hétfőn fenekestül felfordul Csuti és Pál Dénes élete is

Több szempontból is különleges lesz az évnyitó az énekes számára, hiszen a nagyobbik lánya, Panni nemcsak az iskolát kezdi el, hanem egy kisebb szerepet is kap az ünnepségen, ami még inkább fokozza az izgalmat az iskolakezdés előtt.
„Panni nagyon izgatott, és mi is, hiszen teljesen új terep vár ránk. Abban bízom, hogy megszereti az iskolát, és nem kötelességként tekint majd rá, hanem úgy, mint egy helyre, ahol rengeteg új dolgot fedezhet fel. Szerencsére több óvodástársa is ide jár majd, így a közeg már ismerős lesz számára. Meglepően jól állunk a készülődéssel, szinte mindent beszereztünk, és a szobáját is kezdjük átalakítani kicsit iskolásabbá. Külön öröm és izgalom, hogy az évnyitón verset szaval majd, amit pillanatok alatt megtanult, így biztos vagyok benne, hogy ezt a kihívást is nagyon ügyesen veszi majd” – mondta az iskolakezdésről a büszke apuka, Pál Dénes a hot! magazinnak.
Eleinte bizonytalanul tekintett az iskolakezdésre a színésznő fia, Erik, hiszen nagy változás várt rá. A nyár végére azonban a félelmet felváltotta az izgatott várakozás, és már alig várja, hogy belevágjon az új kalandba.
„Elérkeztünk ehhez az izgalmas, kicsit talán stresszes nyár végéhez. Erik eleinte nagyon félt az iskolától, mi pedig szülőként sem tudtuk, mire számítsunk, hiszen ez az első alkalom, hogy iskolába engedjük a gyerekünket. Már júniusban elindultunk táskát nézni, aztán vettünk egy mesekönyvet is, ami arról szól, hogy mi vár egy kisfiúra a suliban. Ezt sokszor olvastuk együtt, és láttam rajta, hogy megnyugtatja. Amikor nemrég megvettük az igazi iskolatáskát és a füzeteket, teljesen más lett: izgatott, nagyfiús, mintha kicsit felnőtt volna a nyár alatt” – mondta a hot!-nak az édesanya, majd elárulta, hogy mi segített még Eriknek abban, hogy megszokja ezt a változást. „Január óta focizik, ráadásul télen, a suli tornatermében kezdte el, így folyamatosan közelebb került az iskolához, sokszor bekukkantottunk együtt az udvarra is. Közben rengeteget nőtt, okosodott, és egyre kíváncsibb mindenre. Most, hogy közeledik a tanévkezdés, izgalommal és kíváncsisággal várja, mi pedig vele együtt izgulunk, hogyan is alakul majd az első nap.”
Különleges izgalmat jelent az iskolakezdés az édesapa számára, hiszen alig várja, hogy leülhessen a fia, Medox mellé tanulni. Úgy érzi, ez nemcsak új feladat lesz számukra, hanem igazi közös élmény, ami még szorosabbra fűzi majd kettejük kapcsolatát.
„Nehéz erről úgy beszélni, hogy ne érzékenyüljön el az ember, hiszen óriási mérföldkő a közös életünkben, hogy Medox iskolába megy. Már most próbáltam felkészíteni alapvető dolgokra: betűkre, szavak alkotására, a számolás logikájára. Büszkén mondhatom, hogy tízig fejben ad össze és von ki, szinte hibátlanul. Persze rengeteg féltés is van bennem, hogy milyen közegbe kerül majd, lesznek-e nehezebb helyzetek, de igyekszem optimistán látni ezt. Az iskolatáskát már két éve megvettem neki, tehát én talán még izgatottabb vagyok, mint ő” – nevetett Csuti. „Régi vágyam, hogy leülhessek vele tanulni, ahogy annak idején velem a nagyszüleim, akiknek sok mindent köszönhetek. Bízom benne, hogy számára is különleges lesz ez az időszak, és úgy emlékszik majd vissza rá, mint én a közös tanulásokra: szeretettel és hálával.”
