Hétfőn fenekestül felfordul Csuti és Pál Dénes élete is

Pál Dénes: Panni az évnyitón verset szaval majd

Több szempontból is különleges lesz az évnyitó az énekes számára, hiszen a nagyobbik lánya, Panni nemcsak az iskolát kezdi el, hanem egy kisebb szerepet is kap az ünnepségen, ami még inkább fokozza az izgalmat az iskolakezdés előtt.

„Panni nagyon izgatott, és mi is, hiszen teljesen új terep vár ránk. Abban bízom, hogy megszereti az iskolát, és nem kötelességként tekint majd rá, hanem úgy, mint egy helyre, ahol rengeteg új dolgot fedezhet fel. Szerencsére több óvodástársa is ide jár majd, így a közeg már ismerős lesz számára. Meglepően jól állunk a készülődéssel, szinte mindent beszereztünk, és a szobáját is kezdjük átalakítani kicsit iskolásabbá. Külön öröm és izgalom, hogy az évnyitón verset szaval majd, amit pillanatok alatt megtanult, így biztos vagyok benne, hogy ezt a kihívást is nagyon ügyesen veszi majd” – mondta az iskolakezdésről a büszke apuka, Pál Dénes a hot! magazinnak.

Iskolakezdés: Iskolába megy Pál Dénes nagyobbik gyermeke (Fotó: Bors)

Kardos Eszter: Erik eleinte nagyon félt az iskolától

Eleinte bizonytalanul tekintett az iskolakezdésre a színésznő fia, Erik, hiszen nagy változás várt rá. A nyár végére azonban a félelmet felváltotta az izgatott várakozás, és már alig várja, hogy belevágjon az új kalandba.

„Elérkeztünk ehhez az izgalmas, kicsit talán stresszes nyár végéhez. Erik eleinte nagyon félt az iskolától, mi pedig szülőként sem tudtuk, mire számítsunk, hiszen ez az első alkalom, hogy iskolába engedjük a gyerekünket. Már júniusban elindultunk táskát nézni, aztán vettünk egy mesekönyvet is, ami arról szól, hogy mi vár egy kisfiúra a suliban. Ezt sokszor olvastuk együtt, és láttam rajta, hogy megnyugtatja. Amikor nemrég megvettük az igazi iskolatáskát és a füzeteket, teljesen más lett: izgatott, nagyfiús, mintha kicsit felnőtt volna a nyár alatt” – mondta a hot!-nak az édesanya, majd elárulta, hogy mi segített még Eriknek abban, hogy megszokja ezt a változást. „Január óta focizik, ráadásul télen, a suli tornatermében kezdte el, így folyamatosan közelebb került az iskolához, sokszor bekukkantottunk együtt az udvarra is. Közben rengeteget nőtt, okosodott, és egyre kíváncsibb mindenre. Most, hogy közeledik a tanévkezdés, izgalommal és kíváncsisággal várja, mi pedig vele együtt izgulunk, hogyan is alakul majd az első nap.”