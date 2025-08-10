"Bizonyítás elsősorban magamnak" - örömhírt osztott meg rajongóival Pál Dénes

Pál Dénesnek nem könnyűek mindennapjai kétgyermekes apaként, férjként és énekesként. Legkisebb lánya, az egyéves Emma még totyogós, Panna lánya pedig hat és fél éves. Feleségével, Henivel együtt a nyár utolsó hónapjában már gőzerővel készülnek arra, hogy elsőszülöttjük ősszel jól kezdje az iskolát.

Apaként, férjként és énekesként is kell időt találnia csak magára. Fotó: hot magzin

Mint Dénes korábban fogalmazott, még neki is szoknia kell majd a helyzetet, hogy szülői értekezletekre kell majd járnia, de számára csak egy a lényeg, hogy Panna olyan helyen tanuljon, ami segíti a fejlődését.

A családi élet és az énekesi karrierje mellett néha magára is időt kell találnia, most pedig pont így tett. Mint kiderült, Dénes ugyanis részt vett a hétvégén, augusztus 9-én szervezett Balaton-átúszáson, amelyet ráadásul nem kis sikerrel teljesített. Az énekes ugyanis az 5,2 kilométeres távot a magyar tengerben, 2 óra 41 perc alatt úszta le. Erről pedig még Instagram-oldalán is beszámolt.

Sokat most nem is tudok írni, mert este fellépés és gyorsan visszapótolom az elveszett energiát, de a lényeg: 5,2 km, 2:41-es idő, SIKERÜLT!!!! Hatalmas élmény volt újra és még nagyobb bizonyítás elsősorban magamnak

- közölte rajongóival röviden, majd szavait végül így zárta:

Igyekszem majd még beszámolni róla bővebben, de most rohanok!

Ebből pedig tökéletesen látszik, hogy Dénes rendkívül elfoglalt már most. Ősztől pedig Panna házifeladataival még tovább bővül teendőinek sora.