"Bizonyítás elsősorban magamnak" - örömhírt osztott meg rajongóival Pál Dénes

Pál Dénes
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 19:20
úszássiker
Az énekes nem kis teljesítményt tett le az asztalra.
B. V.
A szerző cikkei

Pál Dénesnek nem könnyűek mindennapjai kétgyermekes apaként, férjként és énekesként. Legkisebb lánya, az egyéves Emma még totyogós, Panna lánya pedig hat és fél éves. Feleségével, Henivel együtt a nyár utolsó hónapjában már gőzerővel készülnek arra, hogy elsőszülöttjük ősszel jól kezdje az iskolát. 

Apaként, férjként és énekesként is kell időt találnia csak magára. Fotó: hot magzin

Mint Dénes korábban fogalmazott, még neki is szoknia kell majd a helyzetet, hogy szülői értekezletekre kell majd járnia, de számára csak egy a lényeg, hogy Panna olyan helyen tanuljon, ami segíti a fejlődését.

A családi élet és az énekesi karrierje mellett néha magára is időt kell találnia, most pedig pont így tett. Mint kiderült, Dénes ugyanis részt vett a hétvégén, augusztus 9-én szervezett Balaton-átúszáson, amelyet ráadásul nem kis sikerrel teljesített. Az énekes ugyanis az 5,2 kilométeres távot a magyar tengerben, 2 óra 41 perc alatt úszta le. Erről pedig még Instagram-oldalán is beszámolt. 

Sokat most nem is tudok írni, mert este fellépés és gyorsan visszapótolom az elveszett energiát, de a lényeg: 5,2 km, 2:41-es idő, SIKERÜLT!!!! Hatalmas élmény volt újra és még nagyobb bizonyítás elsősorban magamnak

- közölte rajongóival röviden, majd szavait végül így zárta:

Igyekszem majd még beszámolni róla bővebben,  de most rohanok!

Ebből pedig tökéletesen látszik, hogy Dénes rendkívül elfoglalt már most. Ősztől pedig Panna házifeladataival még tovább bővül teendőinek sora.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
