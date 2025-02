Orosz Barbara leleplezte párját: "A férjemmel nem nagyon lehet veszekedni!"

A jó párkapcsolatot csak úgy lehet fennartani, ha a felek figyelnek a másikra. A TV2 Mokka műsorvezetője tökéletesen tisztában van ezzel – és azzal is, hogy az őszinteség elengedhetetlen. Orosz Barbara férjével való kapcsolatáról mesélt őszintén.

Orosz Barbara műsorvezetőtársa, Pachmann Péter a Mokkában is üzent már a férjnek, Flornak Fotó: Instagram/hot magazin

Hogyan jön ki Orosz Barbara francia párjával?

– A korábbi kapcsolataimban is mindig kendőzetlenül őszinte voltam, de arra nagyon figyeltem, hogyan adom át a mondandómat. Szeretettel és türelemmel közöltem mindent. Sosem voltam balhés természetű, nem hiszek sem a hisztiben, sem abban, hogy hangosan kell érvelni. Ha valaki szeret, akkor halkan is megérti – kezdte a hot!-nak Orosz Barbara. – A férjemmel például nem is nagyon lehet veszekedni.

Ha van valami, ami engem nyomaszt, akkor ő rögtön belehelyezkedik a nézőpontomba, ebből a szemszögből vizsgálja a helyzetet, és ezért azonnal megérti, mi bánt. Soha nem voltam még ilyen kapcsolatban!

Orosz Barbara férje, Flor teljesen megérti a műsorvezetőnőt

Sokan gondolhatják azt, hogy nehezen működik egy olyan kapcsolat, ahol a két félnek más az anyanyelve. Barbiéknál azonban ez nem jelent gondot.

– Több nyelvet használunk. A közös az angol, de emellett kialakult egy ránk jellemző nyelv. Szeretnék minél többet érteni a franciából, és ő is a magyarból. Már néhány szót megért. De nem is a nyelv számít igazán, hanem a figyelem. Mi szó szerint akarjuk egymást érteni. Például a férjem minden egyes műsoromat megnézi, még akkor is, ha a nagy részét nem érti. Figyeli a gesztusaimat, a mimikámat és azt, hogyan fejezem ki magam – mesélte. – Borzasztóan érdekel mindkettőnket a másik lelke. Emellett figyelmesek is vagyunk egymással: a férjem rendszeresen kelti magát akkor, ha a Mokkában vagyok, és üzen nekem hajnalban.

Orosz Barbara férje sokat van távol, de mindig elérhető

Orosz Barbara férje a munkája miatt sokszor tartózkodik külföldön, ezért ritkán találkoznak. Ettől függetlenül napi szinten sokat beszélgetnek, és mindent tudnak a másikról.

– Tudjuk, hogy melyikünk merre jár, és mi a napi terve. Fontosnak tartjuk, hogy videóhívásban is beszéljünk és lássuk egymást.

Többször is beszélünk egy nap, de ahhoz mindig ragaszkodunk, hogy legalább másfél-két órát beszéljünk esténként. Ebben nemcsak az van, hogy elmondjuk egymásnak a napunkat, hanem a terveinkről, a múltunkról és a gyerekkorunkról mesélünk

– ecsetelte. – Egyszer megkérdeztem a férjemtől, hogy miért engem választott. Azt mondta, hogy soha életében nem érdekelte ennyire senki, mint én, és azt sem tapasztalta meg még soha, hogy valaki annyira meg akarja őt ismerni, mint én.