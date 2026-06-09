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"Amíg lehet..." - Nagymamájáért aggódik Orosz Barbara, hatalmas küzdelmet vív a kórházban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 10:11 / FRISSÍTÉS: 2026. június 09. 10:26
kórháznagymama
A nagymama 24 napja küzd. Orosz Barbara elárulta, most csak egyetlen dolog fontos.
Bors
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Szívszorító bejegyzésben tudatta Orosz Barbara, hogy miért tűnt el az utóbbi időben. Mint kiderült, nagyon beteg a nagymamája és ebben a nehéz helyzetben nem tud másra figyelni.

Orosz Barbara nagymamája súlyos beteg
Orosz Barbara nagymamája súlyos beteg / Fotó: MW

Orosz Barbara nagymamája 24 napja küzd a kórházban

24 napja semmi sem fontos, csak az, hogy a kezedet foghassam. Amíg lehet. De nem tudom, ez még ajándék-e a sorstól.
Csak az érezheti mit jelent ez a mondat, aki megszenvedett már nehéz betegséget olyan emberrel, akit a világon mindennél jobban szeret. Mi így szeretünk Téged Drága Mamcsikám

- fogalmazott a műsorvezető, akinek már most nagyon hiányoznak a mamájával közös beszélgetések, és úgy érzi, ez az űr egyre csak nő.

Azért írok most Nektek, mert rengetegen kérdezitek, mi történt, mi a baj, miért tűntem el. Képtelen voltam bármit megfogalmazni. Egy egyszerű “hogy vagy” kérdéstől is elbőgöm magam.
Az én imádott, csodálatos Mamcsikám kórházban van. És minden más értelmét vesztette most. Egyetlen dolog fontos, hogy a legjobb kezekben tudhatjuk, fantasztikus, lelkiismeretes orvosok, mindenre odafigyelő ápolónők vigyáznak Rá

- zárta sorait Instagramon Orosz Barbara, aki most minden nap nagymamája mellett van.

 

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