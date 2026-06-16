Fekete szívek az Instagramon: T. Danny megrázó posztban búcsúzik

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a zenei világot: vasárnap késő este szörnyű balesetben életét vesztette a világhírű amerikai énekes, Oliver Tree. A mindössze 32 éves előadó Rio de Janeiróban szenvedett halálos helikopter-balesetet. A sokkoló hír futótűzként terjedt el az interneten, és a hazai sztárvilágot is mélyen érintette, különösen T. Dannyt, aki azonnal kifejezte együttérzését a közösségi oldalán.

Oliver Tree halála T. Danny-t is megviseli (Fotó: AFP)

Oliver Tree tragikus halála: Két helikopter ütközött össze a levegőben

A Variety értesülései szerint a katasztrófa a brazil város felett történt, ahol két helikopter ütközött össze; a szerencsétlenségben összesen hatan haltak meg. Öten az egyik gépben utaztak, míg a másikban csak a pilóta tartózkodott. A hatóságok még vizsgálják a körülményeket. Nem az énekes volt az egyetlen ismert áldozat: a gépen lelte halálát az argentin YouTuber, Gaspar Prim (Gaspi), valamint Lucas Brito Chaves zenei producer is. Oliver Tree éppen világturnéján járt, idén megjelent Love You Madly Hate You Badly című negyedik albumát népszerűsítette.

T. Danny fekete szívekkel és a Life Goes On-nal búcsúzott

A szomorú hír a magyar hírességeket is letaglózta. T. Danny az elsők között reagált a katasztrófára az Instagram-sztorijában. A népszerű hazai rapper láthatóan teljesen összetört, és fekete szívek kíséretében, mély gyásszal búcsúzott el Oliver Tree-től. Megemlékezését ráadásul rendkívül stílusosan és szívbemarkolóan oldotta meg: az elhunyt sztár legnagyobb slágerét, a Life Goes On-t választotta a poszt aláfestéseként. A dal címe – az élet megy tovább – ebben a tragikus helyzetben különösen fájdalmas és keserédes üzenetté vált a gyászoló énekes és a rajongók számára.

T. Danny Instagramon emlékezett meg a különleges előadóról (Fotó: Instagram)

Elmarad a budapesti koncert

A tragédia a magyar rajongóknak is hatalmas érvágás, hiszen Oliver Tree július 12-én Budapesten, a Dürer Kertben lépett volna fel a turné európai szakaszában. A Spotify-on több mint 11 millió havi hallgatóval rendelkező művész olyan slágerekkel vált ikonikussá, mint a Miss You vagy a már említett Life Goes On. Instagramján, ahol 2,4 millióan követték, szombaton még egy vidám stúdiós videót osztott meg a barátaival – senki sem sejtette, hogy ez lesz az utolsó bejelentkezése.