Nyertes Zsuzsa: „Már nem akarjuk megváltoztatni a másikat”

Nyertes Zsuzsa szerint nincs titkos receptje az életigenlésének: egyszerűen tudatosan kerüli a rosszindulatot – fogalmazott a hot! magazin legfrissebb számában.

Nyertes Zsuzsa sok energiát kap az unokájától, Olíviától (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Nyertes Zsuzsa mindenben a pozitívumot látja

„Alapvetően pozitív alkat vagyok. Igyekszem észrevenni a jót az életben, a negatív érzéseket pedig elnyomom magamban. Rengeteget számít, hogy megszületett a kisunokám, Olívia. Teljesen megváltoztatta a lelkiállapotomat, és ez a boldogság a kisugárzásomon is meglátszik. Amikor átjön hozzánk, az nekem felér egy nyaralással” – kezdte a művésznő a hot! magazinnak.

Az örömök mellett azonban nehézségekben is része van, hiszen Nyertes Zsuzsa párja, Attila édesanyja nemrégiben elhunyt.

Negyvenkét éve ismertem, ezért Attila azt szerette volna, hogy én búcsúztassam. Szerencsére az élet mindig úgy alakul, hogy ha valami nehézség ér, akkor kapok mellé valami jót is: Juli néni halálát követően egy nappal Zsuzsóék olyan közel költöztek, hogy papucsban is át tudunk sétálni hozzájuk.

Unokájától sokat tanul (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Bár legszívesebben elhalmozná a szeretetével a unokáját, mindennél előbbrevalónak tartja a lánya nevelési elveit.

Engedékeny nagymama vagyok, legszívesebben tejben-vajban füröszteném, viszont tiszteletben tartom a lányom szabályait. Ha Zsuzsó azt mondja, hogy nem ehet édességet, akkor én sem adok neki. Szerintem a mai anyukák sokkal felkészültebbek, mint mi voltunk régen. Amikor én szültem, még az édesanyám költözött hozzánk segíteni, ám a lányomnak erre egyáltalán nem volt szüksége

– mesélte Nyertes Zsuzsa színésznő.

Nyertes Zsuzsa unokája, Olivía mellett tanul is, hiszen a kislány már most rendkívüli akaraterőről tesz tanúbizonyságot.

„Tanulok tőle, hiszen azt látom benne, hogy ha valamit igazán akar, azért kitartóan küzd. Én világéletemben hajlamos vagyok háttérbe szorítani a saját érdekeimet másokért, ő viszont ragaszkodik ahhoz, amit szeretne.”

Rendszeresen nyaralnak közösen (Fotó: hot! magazin/archív)

Zsuzsa és Attila júniusban ünneplik a megismerkedésük 42. évfordulóját. Arra a kérdésre, hogy mi tartja össze őket ilyen hosszú ideje, a művésznő először humorral felelt.

Ha vicces akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a lakás – nevetett. – Komolyra fordítva a szót: a kulcs az, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni egymáshoz. Van egy csodálatos lányunk, rengeteg közös emlék köt össze bennünket, és bár nálunk is előfordulnak viták, már nem akarjuk megváltoztatni a másikat. Elfogadtuk egymást, a hibáinkkal együtt.

A színésznőnek egy hatalmas szakmai siker teszi teljessé a boldogságát, ugyanis ő kapta meg a Lady Sunshine című nagyjátékfilm egyik főszerepét.