Nyertes Zsuzsa 50 év után sem házasodott össze párjával

Nyertes Zsuzsa haja, sminkje rendben, szűk farmeres megjelenése dögös, nyúzottságnak apró jelét sem látni rajta. Pedig millió dolga van; több estén áll fővárosi és vidéki színpadokon, közben különleges darabot próbál, és a családjával is törődik.
„Ha van néhány szabad órám, meglátogatom anyut vagy beugrom a lányomékhoz” – kezdte Zsuzsa a hot! magazinnak.
„A párom és a húgaim is kérnek belőlem, így igazi logisztikai bűvészmutatvány a napjaim megszervezése.”
Zsuzsa jólelkű, dolgos ember – ilyennek született. Tűzrőlpattant természetét a szüleitől örökölte.
„Jó, ha az ember kap egy energikus természetet, de azt fenn is kell tudni tartani!” – magyarázta a színésznő.
"Töltődni ilyenekből tudok: ma baromi jót próbáltam, tegnap este isteni közönségünk volt Kaposvárott, előtte elmentem egy órára az unokámhoz. Amikor Olívia rám nevet, eltűnik minden bajom! Anyunál aludtam múltkor, jót beszélgettünk, ez is feltölt. Valaha ő is sokat dolgozott, közben három gyereket nevelt. Üzletvezető volt, mégis emelgette az ásványvizeket; tönkre is ment a gerince! Mérnök apukám is folyton tett-vett. Pacemakere volt, mégsem vigyázott magára. 87 évesen a ház előtti füvet nyírta, amikor összeesett és meghalt. Szerintem én pont úgy megyek el, mint apu. Anyu már tíz éve él nagy fájdalmakkal. Nehezére esik a járás, így nem főz, nem kertészkedik. Olvasni még szeret, néha néz egy kis tévét, ennyi. Felváltva látogatjuk őt Andival, és apu 2020-as halála óta az Amerikában élő Judit húgunk is sűrűbben jár haza. Nehezebb lett az élet, mégsem jutna eszünkbe, hogy anyut idősotthonba vigyük! Néhány éve egy Kati nevű hölgy 0–24-ben gondozza. Mi, valamint a nyolc unokája és a két dédunokája tartjuk életben” – árulta el Zsuzsa.
Ám a színésznő magánéletére nem csak az állandó aggódás jellemző: a párja fél évszázada a szerelme, a hű társa. Máig nem házasodtak össze – nincs szükségük okiratra.
„Attila békés alaptermészetű férfi” – árulta el Zsuzsa.
„16 éves voltam, amikor találkoztunk; ő most múlt 70, én 67 leszek. Az elmúlt 51 évünk egyetlen napját sem cserélném el semmiért! Ha felbosszantottak, ha fáradt vagyok, ő pár szavával megnyugtat.”
Sosem volt bejárónőnk; én szétdobálom a cuccaim, ő meg rendet rak utánam: a lakásunk patika tisztaságú! Cserébe finomakat főzök neki. Óraműpontossággal igazodik egymáshoz a szívverésünk is
– mesélte a színésznő.
Nyertes Zsuzsa lánya is megtalálta azt, akivel leélheti az életét. A gyermekükről, Nyertes Zsuzsa unokája, a kétéves Olíviáról fotók, videók vannak Zsuzsa mobiljában.
„Nem voltam olyan klassz anya, mint most Zsuzsó, nálunk Ati volt egyben a minden” – emlékezett a tűzrőlpattant nagyi.
„Néha anyu is segített, amíg én valahol színpadon álltam. Erre mondhatom, hogy az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Olíviának sosem kell hiányolnia a szüleit, mindenüvé magukkal viszik. Ha mégis áthozzák, Atival betartjuk a szabályaikat: nincs cukor, nincs csoki, nincs tévézés, nincs mobilozás. Mesélünk, éneklünk, verset mondunk, táncolunk, főzünk. Azt még nem érti, hogy színésznő vagyok, de látja a sok fotót, és tetszem neki a képeken. Alig várom, hogy színházba vigyem! Olívia bölcsődés lett, Zsuzsó év elején visszament dolgozni. A férjével eldöntötték, hogy két, talán három testvére lesz; felőlünk jöhetnek!”
