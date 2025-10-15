Nyertes Zsuzsa 50 év után sem házasodott össze párjával

Nyertes Zsuzsa haja, sminkje rendben, szűk farmeres megjelenése dögös, nyúzottságnak apró jelét sem látni rajta. Pedig millió dolga van; több estén áll fővárosi és vidéki színpadokon, közben különleges darabot próbál, és a családjával is törődik.

Nyertes Zsuzsa a mai napig pörög - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Ha van néhány szabad órám, meglátogatom anyut vagy beugrom a lányomékhoz” – kezdte Zsuzsa a hot! magazinnak.

„A párom és a húgaim is kérnek belőlem, így igazi logisztikai bűvészmutatvány a napjaim megszervezése.”

Nyertes Zsuzsa imádja a családját - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Nyertes Zsuzsa szüleitől örökölte a temperamentumát

Zsuzsa jólelkű, dolgos ember – ilyennek született. Tűzrőlpattant természetét a szüleitől örökölte.

„Jó, ha az ember kap egy energikus természetet, de azt fenn is kell tudni tartani!” – magyarázta a színésznő.

"Töltődni ilyenekből tudok: ma baromi jót próbáltam, tegnap este isteni közönségünk volt Kaposvárott, előtte elmentem egy órára az unokámhoz. Amikor Olívia rám nevet, eltűnik minden bajom! Anyunál aludtam múltkor, jót beszélgettünk, ez is feltölt. Valaha ő is sokat dolgozott, közben három gyereket nevelt. Üzletvezető volt, mégis emelgette az ásványvizeket; tönkre is ment a gerince! Mérnök apukám is folyton tett-vett. Pacemakere volt, mégsem vigyázott magára. 87 évesen a ház előtti füvet nyírta, amikor összeesett és meghalt. Szerintem én pont úgy megyek el, mint apu. Anyu már tíz éve él nagy fájdalmakkal. Nehezére esik a járás, így nem főz, nem kertészkedik. Olvasni még szeret, néha néz egy kis tévét, ennyi. Felváltva látogatjuk őt Andival, és apu 2020-as halála óta az Amerikában élő Judit húgunk is sűrűbben jár haza. Nehezebb lett az élet, mégsem jutna eszünkbe, hogy anyut idősotthonba vigyük! Néhány éve egy Kati nevű hölgy 0–24-ben gondozza. Mi, valamint a nyolc unokája és a két dédunokája tartjuk életben” – árulta el Zsuzsa.

Megvan köztük az összhang - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Nyertes Zsuzsa párja fél évszázada a szerelme

Ám a színésznő magánéletére nem csak az állandó aggódás jellemző: a párja fél évszázada a szerelme, a hű társa. Máig nem házasodtak össze – nincs szükségük okiratra.

„Attila békés alaptermészetű férfi” – árulta el Zsuzsa.